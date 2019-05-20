Аналитики сочли Новосибирск вежливым городом

Челябинск и Саратов. Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов, в которых люди чаще хамят — Новосибирск занял в нём 25-е место. В тройку лидеров вошли Пермь

В рейтинге всего 27 позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли Омск (24-е место), Томск (19-е место) и Красноярск (17-е место).

Как рассказал коммерческий директор агенства Андрей Штыров, чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как часто они сталкиваются с хамством, где им хамят и хамят ли они сами.

В феврале жители Новосибирска вошли в первую десятку рейтинга любителей фастфуда. Новосибирск занял 10-ю позицию в списке. В тройку лидеров вошли Москва, Краснодар и Сочи. Ранее аналитики подсчитали, сколько денег новосибирцы тратят на покупку еды в заведениях быстрого питания.