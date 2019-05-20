«Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей. Люди занимаются тем, что смакуют чужую «грязь». Скандалы стали привычными. Чем громче скандал, чем больше грязи — тем быстрее путь к известности, славе. У людей не возникает желание помочь, а напротив они получают удовольствие от того, что это происходит с кем-то другим», — выразил негодование Никита Михалков.
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#марияшукшина "Чем больше грязи — тем быстрее твой путь к славе. " Браво, Никита Сергеевич! Я давно об этом говорю. Точно, метко, лаконично! О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит. Вернее, о том субпродукте, который из нас стараются сделать, не покладая сил ни днем, ни ночью желтые программы ФЕДЕРАЛЬНЫХ каналов. Мое поколение и более старшее помнит, как стыдно было ответить хамством на хамство продавца в магазине или в общественном транспорте, как невозможно было курить при маме, как краснели щеки после первого поцелуя.. ДУХОВНАЯ смерть гораздо страшнее физической. Именно сейчас тот момент, когда Россия находится на развилке. Помните, как в сказке: молодец перед камнем стоял и думал, куда далее идти. Русский путь — он ИНОЙ. В отличие от всех других народов на нас благодать Божия лежит. ПОКА ещё лежит! И поэтому сопротивляется душа наша этой нечисти, этому мракобесию, навязанному нам и проплаченному из-за бугра. ПОКА ещё сопротивляется… Еще в 2000 году Святейший Патриарх Алексий II нас предупреждал: "Мы должны осознать, что против нашего народа ведётся хорошо спланированная бескровная война, имеющая целью его уничтожить". А мой папа сказал: "Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы. " (В. Шукшин) #россия #люди #никитамихалков #шукшин #мирвсем
«Браво, Никита Сергеевич! Я давно об этом говорю. Точно, метко, лаконично! О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит».