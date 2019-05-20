В Санкт-Петербурге пройдет ар-брют выставка

Во вторник в Центре современного искусства имени Сергея Курехина откроется выставка "Оргалиты". В нее вошли около 170 работ десятков художников, которые живут в психоневрологических интернатах Санкт-Петербурга , сообщают представители проекта.

Авторы, которые входят в объединение "Новые городские", работали над своими картинами в течение года. С ними делились опытом современные художники, такие как Андрей Люблинский, Олег Маслов , Дима Мишенин, куратор выставки Стас Багс и другие.

"Мы старались найти мотив, стиль и уникальный язык для каждого, — говорит Евгения Штиль, руководитель студии "АртШтаб", резидентом которой является объединение "Новые городские". — И при поддержке современных художников удалось создать картины, которые, на мой взгляд, попадают в контекст современности".

Евгения добавила, что проведение выставки в центре современного искусства говорит о признании результатов такой работы профессиональным сообществом.

"Мы не ставили своей целью показать самые красивые или "удачные" работы, — поясняет куратор Стас Багс. — Вообще, для меня художественная ценность была не первостепенной. Важнее стимул для личностного развития участников".

Выставка была подготовлена силами двух общественных организаций — "Инфакто" и "Дети Павловска".

"Для творчества необходим особый взгляд, — говорит музыкант, директор общественной организации "Инфакто" Максим Некрасов. — И зачастую художники с академическим образованием могут его только имитировать, они не способны создавать по-настоящему "странные" изображения. Зато это получается у авторов объединения "Новые городские".

Одним из первых сподвижников творчества людей с ментальными особенностями был французский художник Жан Дюбюффе . Он ввел понятие ар-брют для описания произведений, созданных непрофессиональными мастерами, которые как с общественной, так и с психической точки зрения считаются маргиналами. На основе коллекции Дюбюффе создан крупнейший в мире музей в Лозанне (Швейцария), который сегодня насчитывает около 60 тысяч работ художников-аутсайдеров.

Выставка "Оргалиты", Центр современного искусства имени Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73, с 21 мая по 1 июня.