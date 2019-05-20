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Ведущая из «Давай поженимся» предлагает штрафовать за развод на 300 тысяч рублей 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и сваха из программы «Давай поженимся» Роза Сябитова предложила бороться с необдуманными бракосочетаниями и скорыми разводами в стране с помощью больших штрафов. По ее мнению, штраф за развал ячейки общества должен быть не меньше 300 тысяч рублей.
«Если пошлина за развод будет 300 тысяч, а не 400 рублей, уверяю вас, 80% молодежи отсеется и скажет: «А на фига мне это надо, я к семье еще не готов». А те, кто пойдет заключать брак, те будут думать и деньги считать», — подчеркнула Сябитова в разговоре с телеканалом 360.
Телесваха уверена, что большое количество разводов является причиной легкого отношения к бракосочетанию, как обычной «гулянке». Она напомнила, что раньше родители молодых обсуждали где и как будут жить молодые, их приданое, возможное количество детей, а лишь затем устраивали смотрины и готовились к свадьбе. По ее словам, родителям нужно больше участвовать в семейной жизни молодоженов, наставлять и передавать опыт.
Между тем сама Сябитова не торопится сочетать себя узами брака. Как писал «Пятый канал», телеведущая между личным счастьем и работой выбрала второй вариант.
«Сваха — либо она занимается своей личной жизнью, либо личной жизнью других женщин», — писала ведущая.
В конце прошлого года, как писало «URA.RU», Сябитова отметила новоселье в построенном роскошном доме.
Ранее депутат Госдумы РФ от КПРФ Тамара Плетнева осудила молодых россиян за отношение к браку. По ее словам, для граждан важнее праздник, чем ответственность за создание семьи.
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Общество , Роза Сябитова , Тамара Плетнева , Госдума , КПРФ , Телеканал "360° Подмосковье"
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