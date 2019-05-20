Познер назвал главную сложность профессии журналиста

Телеведущий Владимир Познер дал совет отцу 13-летней дочери, которая мечтает стать журналистом; по его словам, в наши дни быть журналистом в России «почти невозможно».

Познер, отвечая на вопрос своего поклонника, признался, что если бы его дочь захотела стать журналистом, он бы в глубине души понимал, «что этого ей не надо, по крайней мере сегодня в России».

«Сегодня в России быть журналистом почти невозможно, поскольку журналист, я уже не говорю о способностях (талант и так далее, это выносится за скобки), должен быть: а) объективным, б) честным и в) журналист должен понимать, что у него только один долг — информировать свою аудиторию, как можно более полно, не высказывать собственное мнение («я считаю», «это хорошо»), это не журналист, это делают другие люди», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Сегодня наше общество устроено таким образом, что это трудно сделать. Если ты работаешь в провинции, то ты должен иметь дело с губернатором и с мэром, и возможно, что та информация, которую ты представляешь — нежелательна с их точки зрения, и у тебя будут проблемы. Если ты работаешь в Москве, например, на федеральных каналах, то совершенно очевидно, что есть вещи, которые ты говорить не можешь, более того, есть вещи, которые ты должен говорить», — продолжил Познер.

Телеведущий призвал не пытаться стать журналистом тех, кому сейчас 17-18 лет. Это не та профессия, указал он. «Надо получить какую-нибудь профессию, получить хорошее образование: историческое, филологическое, литературное, читать много, набирать всего, поработать и потом принять это решение — быть журналистом или нет. А идти со школьной скамьи — это бессмысленно», — подчеркнул Познер.

«Нельзя научить человека быть журналистом, нельзя научить человека быть писателем, нельзя научить человека быть художником, можно научить рисовать, но быть художником — это совсем другое дело. И то же самое здесь, в журналистике», — объяснил он.

При этом Познер призвал следить за тем, чтобы дети находили себя, находили то, что им удается лучше всего, и то, что они обожают. «Тогда это будет счастливый человек. А иначе это будет человек, который будет вечно отставать, потому что другие делают лучше, и будет обижаться, и будет искать виноватых», — заключил он.