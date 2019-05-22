Много смеялся: последний день Доренко

9 мая Доренко упал с мотоцикла и умер — от разрыва аневризмы грудной части аорты, согласно результатам двух судебно-медицинских экспертиз.

Вчера вдова журналиста Юлия опубликовала несколько снимков и видео с Доренко, сделанных в тот день, и рассказала, как прошло то 9 мая.

Первую половину дня семья провела дома, а во второй Доренко решил поехать на мотоцикле в Ярославскую область к некому Броне. По приезде он позвонил жене и рассказал про «славных костромских мужичков», которые помогли ему в дороге с бензином, «смешную девочку Брониславу и ее озорные глаза».

«Сергей много смеялся и был счастлив», — рассказала Юлия Доренко.

Позже, когда журналист уже приближался к подмосковному селу Бужаниново, в Москве начался ливень. Доренко отправил жене смс, в котором пообещал ехать «потихонечку».

Полтора часа спустя Юлия сообщила коллегам Доренко по радио «Говорит Москва», что тот не выходит на связь. 10 минут спустя они позвонили ей и сообщили о смерти супруга.