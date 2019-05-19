Зачем семья из Сочи назвала ребенка Илон-Маск 

Бурное обсуждение в Сети получила история с именем новорожденного одной семейной пары из Сочи. Молодые люди опубликовали в своем аккаунте свидетельство о рождении третьего ребенка, где в графе имя указано «Илон-Маск». Знакомые, а также интернет-пользователи, случайно увидевшие новость о появлении на свет Илона-Маска Евгеньевича Мосейкина, были возмущены именем мальчика. Ведь оно не совсем привычно для российского слуха, и в дальнейшем ребенок может подвергнуться нападкам окружающих. Позднее, впрочем, супруги признались, что хотели разыграть своих подписчиков и исправили имя в документе. Однако пара не ожидала, что их розыгрыш получит такой резонанс в соцсетях. Напомним, что два года назад в России был принят закон, запрещающий при выборе имени использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, бранные слова, а также указания рангов, должностей или титулов. Эта мера направлена на защиту детей. Не секрет, что порой странные имена являются причиной насмешек сверстников, а впоследствии человек может и вовсе стать изгоем общества.