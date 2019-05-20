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AFP: умер певец Нильда Фернандез 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: EPA
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года. Об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse (AFP).
"Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству, — приводит агентство заявление его семьи. — Он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста".
По информации AFP, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Даниэль (Нильда) Фернандез родился 25 октября 1957 года в небольшом местечке близ Барселоны и в возрасте шести лет переехал с родителями во французский Лион. Свой первый диск он записал в 1981 году, однако популярности он ему не принес. В 1987 году он начинает выступать под творческим псевдонимом и приобретает славу, благодаря песне Madrid, Madrid, которая стала его визитной карточкой. В его творчестве пересекаются ритмы латиноамериканской музыки, фламенко и даже джаза.
На протяжении творческого пути он сотрудничал со многими артистами, среди которых Джейн Биркин, Жорж Мустаки, Мерседес Соса, Марина Росселл и другие.
С 2001 года на протяжении пяти лет он жил в России. За это время он записал несколько песен с Борисом Моисеевым ("И день, и ночь", "Когда забудешь ты меня" и др.), побывал на гастролях по всей стране, а также организовал серию концертов "Французские сезоны" в Москве. Один из его последних сольных концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года.
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Общество , Шоу-бизнес , Борис Моисеев , France-Presse , Франция
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