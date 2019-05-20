Толя-робот из Подмосковья: на ТВ выходит комедийный сериал о жизни человека с инвалидностью

В понедельник телеканал ТНТ начинает показ комедийно-драматического мини-сериала «Толя-робот» от автора проектов «Ольга» и «Я худею» Алексея Нужного. В центре повествования — жизнь молодого жителя Подмосковья Толи, который, невзирая на инвалидность, находит в себе силы вдохновлять окружающих и менять жизнь вокруг к лучшему. Главную роль в сериале исполнил Александр Паль . Также в съёмках приняли участие Валентина Мазунина Евгений Кулик и музыкант Фёдор Инсаров (Федук).

В понедельник, 20 мая, на телеканале ТНТ стартует сериал «Толя-робот» режиссёра Алексея Нужного («Я худею», «Ольга») с Александром Палем («Хардкор», сериалы «Вы все меня бесите», «Налёт») в главной роли.

На суд зрителя представят смелую жизнеутверждающую драмеди о человеке с инвалидностью (но главное — с целью и мечтой), который шаг за шагом меняет жизнь в отдельно взятом российском городке.

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Главный герой, молодой житель подмосковного города Электроугли Толя, очень хочет наладить свой быт. Но сделать это непросто: руки и ноги парня ампутированы, ему требуются бионические протезы. Протезы, которые герой получает к середине первой серии, открывают ему новые возможности и дают небольшую надежду на благосклонность девушки Маши ( Маргарита Аброськина ). Во всех начинаниях Толе помогает неунывающий друг — балагур Ваня (Евгений Кулик).

В качестве главного злодея сериала выступает Эльдар Рахманович — руководитель местной управляющей компании в исполнении героя комедийных шоу ТНТ Азамата Мусагалиева

Рахманович врёт, проводит махинации с недвижимостью, присваивает заслуги по благоустройству дворовых территорий и в целом воплощает в себе все худшие черты чиновника средней руки. Толе предстоит разобраться с антагонистом, навести порядок в своём дворе и заодно совершить революцию в головах соседей, которые не хотят ничего менять и постоянно надеются на русский «авось».

По словам сценариста проекта Николая Куликова («Движение вверх»), идея этого сериала зародилась в 2016 году, когда Куликов и Нужный читали прогноз известного американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла на ближайшие сто лет. Среди прочего Курцвейл предположил, что в будущем протезирование выйдет на совершенно иной — кажущийся невероятным сегодня — уровень. Как вспоминает Куликов, тогда они подумали: «Вау! Это значит, что огромное число людей, которых мы просто не видим, станут видимыми, начнут действовать и жить».

Идея понравилась и продюсерам ТНТ. Взялись за проект Евгений Никишов и Валерий Федорович, вместе выпускавшие сериалы «Полицейский с Рублёвки», «Измены» и «Сладкая жизнь». А также — известный по работе над «Юмористом» Сергей Корнихин. Последний призывает не закрывать глаза на проблемы: «Мы пытаемся поднимать больные темы, о которых мало кто хочет говорить, и о которых сложно говорить».

Действительно, просмотр некоторых эпизодов может стать болезненным для особо впечатлительного зрителя. Но чем больше переживания — тем сильнее сопереживание герою в его стремлении изменить жизнь к лучшему. И тем актуальнее кажется слоган: «Ты можешь всё!».

Однако не стоит думать, что сценаристы концентрировались на драматических коллизиях, чтобы беспрерывно возбуждать в зрителе чувство сострадания. В речи главного героя то и дело сквозит самоирония. Она вызывает в нас уважение не меньше, чем поступки Толи, и характеризует его как очень сильного человека, которого не сумела сломить трагедия. К слову, из первой серии мы так и не узнаем, что именно случилось с героем Паля: каждый раз Толя-робот рассказывает какую-то байку и мастерски уходит от ответа.

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Из первой серии (всего в первом сезоне их восемь) зрители в принципе практически ничего не узнают о прошлом главного героя и его окружения. Нам показывают то, что происходит здесь и сейчас, безо всяких предысторий и флешбэков. Точно так же мы знакомимся с соседями и антагонистом — не по разговорам или от диктора за кадром. Персонажи характеризуются действиями: отчасти карикатурными, но всегда узнаваемыми.

Под стать действиям — антураж, такой же знакомый россиянам: чудом стоящая покосившаяся маленькая двухэтажка, лебедь из шин во дворе, тощая кошка на крыльце и, конечно же, бабушка-сплетница на скамейке.

По сути, ТНТ бьёт этой картой не в первый раз. Несколько лет назад «Реальные пацаны» подняли волну цитируемости сленговых слов родом из гаражей и подъездов, а также популяризовали акцент (каким они его себе представляли) жителей Пермского края и жизненные мудрости от Марины Федункив . Сериал «Ольга», опять же, уверено пошёл в народ и заставил сопереживать семье героини, такой среднестатистической в своём счастье и особенной в драматических коллизиях.

Секрет успеха этих проектов кроется отнюдь не в талмудах сценарной премудрости. Всё гораздо проще: столь узнаваемые, собирательные образы не могут не затронуть ностальгическую струну в душе зрителя. А поборы на благоустройство двора или замену устаревшей системы канализации отдадутся болью в сердце почти каждого россиянина.

Радует и звездный актёрский состав «Толи». Помимо Александра Паля и Азамата Мусагалиева в сериале задействованы Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Горько!»), Евгений Кулик («Я худею»), Евгений Коряковский («У каждого своя война», «Есенин», «Примадонна»), а также музыкант Федук (Фёдор Инсаров).

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Сейчас сложно предугадать, выдержит ли сериал набранный в первой серии темп. Пока всё происходящее — работа на грани фола: вот в этом моменте излишне пафосный диалог спасла актёрская игра, в другом — не подвёл монтаж, «вытянули» локация или второстепенный герой.

Шуток много, удачных — большинство. Зато можно придраться к излишней простоте характеров персонажей. Если главные герои прописаны действительно хорошо, то второстепенные порой удручают своей незатейливой карикатурностью, которая в какой-то момент рискует перестать быть смешной. Но в любом случае после просмотра первой серии нас не покидает желание узнать, как в дальнейшем сложится судьба главного героя Толи и сериала в целом.

В трейлере слышно, как Маша обращается к главному герою: «Ты всё время что-то делаешь. Откуда ты силы берёшь и отмазки не ищешь, и вообще…». Эти нехитрые слова обращены к «роботу» Толе, но каждый зритель может примерить их на себя.

Перед нами, действительно, «история не о том, чего ты не можешь, а о том, на что ты способен, если любишь».

Посыл очевиден и проповедует простую истину: человек — творец своего счастья. И чтобы его достичь, нужно не отчаиваться, а пытаться изменить мир, начав с себя и своего двора.