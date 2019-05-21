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Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин дал рекомендации по борьбе с борщевиком, отметив, что для полного уничтожения растения надо скосить его четыре раза.
"Два варианта, как быть с борщевиком: первый вариант — окашивать, не давать ему цвести. Или индивидуально идем опрыскивать, если нет возможности окашивать. Лучше окос. Четыре раза окосили, и он может на следующий год не появиться, второй год окосили — то же самое. На третий год — последний окос", — заключил председатель союза дачников Подмосковья.
Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые — к концу июня, и третий раз — в конце августа. При этом, по его словам, на каждом из этапов цветения растение необходимо косить. Кроме того, для борьбы с борщевиком необходимо правильно одеться: надеть маску и перчатки, чтобы не получить ожоги, добавил Чаплин.
Статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступила в силу с 1 ноября 2018 года. Штрафы для юридических лиц составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
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Общество , Никита Чаплин , Московская область
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