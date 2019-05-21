Крымскому мосту предрекли гибель к 2040 году

Украинский астролог Влад Росс предупредил об угрозе разрушения, нависшей над открытым чуть более года назад Крымским мостом. По словам предсказателя, причиной тому может стать неудачная дата начала эксплуатации конструкции (движение по мосту было запущено 16 мая 2018 года), совпавшая с неблагоприятным положением звезд.

В день открытия Крымского моста и Солнце, и Луна были в соединении с дьявольскими, разрушительными звездами. Однако и это еще не все. В этот день Меркурий был в соединении с Ураном, который сулит внезапные катастрофы, неожиданные неблагоприятные события и внезапные негативные структурные изменения. Все сочетания планет и комбинации планет в день открытия моста — хуже не придумаешь, — вынес приговор российскому инфраструктурному мега-проекту украинский специалист.

Влад Росс уверен, что первые по-настоящему серьезные испытания ожидают конструкцию уже на 9-м году эксплуатации. По его словам, именно тогда могут начаться проблемы с движением по магистрали, а при самом неблагоприятном развитии событий мост и вовсе окажется закрыт для транспорта.

При этом окончательная гибель конструкции, следуя расчетам астролога, произойдет не раньше 2040 года. Именно тогда фатальную роль в судьбе Крымского моста рискует сыграть слияние Плутона и Сатурна, пишет украинское издание Replyua.net.

Следующий негативный период начнется, когда планеты малого и большого несчастья — Плутон и Сатурн — соединятся, а это будет на 21−22-ой годы существования моста. На 22-ой год существования этот мост может окончательно разрушится, этот год станет годом вынесения вердикта этой постройке, — заключил астролог.

Как отмечалось ранее, украинские СМИ не испытывают особых симпатий к Крымскому мосту, регулярно публикуя негативные новости об этом объекте.

Так, несколько недель назад издание «Факты» рассказывало о невостребованности моста среди российских туристов, а незадолго до этого в СМИ распространились сообщения о временной приостановке движения судов под главной аркой конструкции.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года, а до конца года текущего по нему должны пойти первые железнодорожные составы в Крым.