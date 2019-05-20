Канделаки объяснила, почему Зеленский не клоун

«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, и, если вы продолжаете снисходительно называть его клоуном, который превратил новый сезон «Слуги народа» в реалити-шоу, напомню важный факт из его биографии: в свое время он с нуля создал компанию, которую, по слухам, продал Фирташу за 50 млн евро, а когда перед тем встала угроза экстрадиции в США, выкупил ее обратно за меньшие деньги», — рассказала она в своем Telegram-канале.

«Зеленский сумел заинтересовать Коломойского, который, как мы теперь видим, верно оценил силу контента, позволяющего получать власть без баррикад и забастовок. Контента, который формирует новых лидеров в эпоху горизонтального управления человеческим сознанием», — продолжила Канделаки.

По ее словам, благодаря обаянию, улыбке и умению смеяться над собой и окружающей действительностью Зеленский стал президентом.

«Беспрецедентный случай, который, конечно, с опытным политиком Рейганом сравнивать нельзя. Без отрыва от сериала — на главный пост в своем государстве. Аплодируем и наблюдаем», — добавила она.

Напомним, Владимир Зеленский в понедельник вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония инаугурации не обошлась без казусов.

Российские журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сравнила инаугурацию Зеленского с популярным сериалом «Игра престолов» и песенным конкурсом «Евровидение».

Киевский политолог Михаил Погребинский указал, что Зеленский произнес красивые слова, которые могут положить начало новому кризису на Украине.

Украинский эксперт Василий Стоякин отметил, что в речи Зеленского зашкаливает популизм, и сравнил ситуацию на Украине с переходом от военного коммунизма к нэпу.