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Канделаки объяснила, почему Зеленский не клоун 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Тина Канделаки, обращаясь к тем, что по-прежнему считает Владимира Зеленского «клоуном», который превратил новый сезон сериала «Слуга народа» в реалити-шоу, напомнила один важный факт из биографии теперь уже действующего президента Украины.
«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, и, если вы продолжаете снисходительно называть его клоуном, который превратил новый сезон «Слуги народа» в реалити-шоу, напомню важный факт из его биографии: в свое время он с нуля создал компанию, которую, по слухам, продал Фирташу за 50 млн евро, а когда перед тем встала угроза экстрадиции в США, выкупил ее обратно за меньшие деньги», — рассказала она в своем Telegram-канале.
«Зеленский сумел заинтересовать Коломойского, который, как мы теперь видим, верно оценил силу контента, позволяющего получать власть без баррикад и забастовок. Контента, который формирует новых лидеров в эпоху горизонтального управления человеческим сознанием», — продолжила Канделаки.
По ее словам, благодаря обаянию, улыбке и умению смеяться над собой и окружающей действительностью Зеленский стал президентом.
«Беспрецедентный случай, который, конечно, с опытным политиком Рейганом сравнивать нельзя. Без отрыва от сериала — на главный пост в своем государстве. Аплодируем и наблюдаем», — добавила она.
Напомним, Владимир Зеленский в понедельник вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония инаугурации не обошлась без казусов.
Российские журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сравнила инаугурацию Зеленского с популярным сериалом «Игра престолов» и песенным конкурсом «Евровидение».
Киевский политолог Михаил Погребинский указал, что Зеленский произнес красивые слова, которые могут положить начало новому кризису на Украине.
Украинский эксперт Василий Стоякин отметил, что в речи Зеленского зашкаливает популизм, и сравнил ситуацию на Украине с переходом от военного коммунизма к нэпу.
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Комментарии1
Общество , Тина Канделаки , Владимир Зеленский , Маргарита Симоньян , ИА Sputnik , Russia Today , США
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