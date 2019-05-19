В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера

В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона

Татарстане мелеют реки, уровень Куйбышевского водохранилища в республике упал на три метра, что близко к критической отметке, передает телеканал КТВ-Луч

На реках Волге и Казанке появились островки суши, обмелели и другие реки Татарстана. Местные жители делятся в сети фотографиями, на которых видно обмелевшие реки, появилось также видео с коптера, на котором можно оценить масштабы проблемы. В реке Уса Сызранского района погибла рыба и ее икра, моллюски и раки. По официальной версии, через Жигулевский гидроузел произошел слишком интенсивный сброс воды, к которому прибегли сознательно — чиновники опасались сильного паводка из-за снежной зимы.

Однако у многих случившееся вызывает вопросы.

«Но ведь в мае снега уже не было никакой угрозы наводнения, а воду продолжали сбрасывать. Планомерно. Продумано. Не менее 2 месяцев. Почему?» — говорит автор видеоролика с обмелевшей Усой Иван Иванов.

Как рассказал руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин сброс воды через Жигулевский гидроузел был уменьшен, одновременно с этим сразу вырос приток воды в реки: Каму, Волгу, Казанку.

«Сбросы в настоящее время уменьшаются. На сегодняшний день сброс составляет 14 тысяч кубов в секунду, на притоке — 13,6 тысяч. К концу июня сброс составит 4 тысячи кубов в секунду. Воду наберем до 51,5-52 метров. Сейчас в нижнем бьефе Куйбышевского водохранилища, на Жигулевской ГЭС вода на отметке 49,74 метра, а в Верхнем Услоне — 52,12», — отметил он, сообщает «Татар-информ».

По словам заместителя главы федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, из-за сложившейся ситуации в Волге почти не будет рыбы в этом году.

Он отметил, что худшим в этом смысле был 2015-й. Но можно предположить, что 2019-й будет еще хуже из-за катастрофического нереста.