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В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Совокупный возраст Масао и его супруги Мияко составлял почти 210 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в августе прошлого года.
Супруги узаконили свои отношения в 1937 году и на момент смерти одного из них находились в браке 81 год и 201 день, что стало абсолютным рекордом. Ранее абсолютными рекордсменами по длительности брака была пара из Великобритании Гурдрен и Карла Дольвен.
В браке у четы Мацумото родились пять дочерей. На момент кончины Масао Мацумото у пары было 13 внуков и 25 правнуков.
Официальной причиной смерти пожилого японца стала сердечная недостаточность.
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Общество , Видео , Япония
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