Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы

Норвегии, Финляндии и «Лента.ру» продолжает рассказывать о том, как развлекаются женщины в разных странах мира. До этого речь шла о жизни китаянок. Одни посвящают свободное время походам в рестораны, занятиям спортом, пению в караоке-барах и прогулкам на свежем воздухе, другие — днем и ночью учатся, работают, а порой и оказывают интимные услуги за деньги. На этот раз речь пойдет о женщинах, живущих в Северной Европе. Скандинавия считается образцом гендерного равенства для всего мира. Даже толерантным европейцам жительницы Швеции Дании кажутся слишком независимыми. Зачастую они сами дарят возлюбленным цветы, приглашают на свидания и даже в браке берут на себя мужские обязанности.

Шведская семья

«Шведы — очень красивые мужчины. Они активно занимаются спортом, следят за собой, прекрасно одеваются. Здесь можно встретить как голубоглазых светловолосых викингов, так и бородатых брюнетов. Привлекательность шведов не уходит с годами», — рассказала «Ленте.ру» живущая в Стокгольме Екатерина.

Она уехала туда учиться, а впоследствии нашла работу и осталась жить.

По ее словам, шведские мужчины — интроверты, они довольно замкнуты. Чтобы подойти к понравившейся женщине, им нужен допинг в виде алкоголя.

«Многие любовные истории в этой стране начинаются с разнузданной ночи: вначале алкоголь рекой, потом безудержный секс. Только после этого начинается череда свиданий, чтобы узнать друг друга получше. One night stand (секс на одну ночь — прим. «Ленты.ру») — абсолютно обычная практика. Именно пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям», — поясняет россиянка.

Екатерина отмечает, что встречи, на которые приглашают шведских женщин, сильно отличаются от свидания в традиционном смысле этого слова. В королевстве есть понятие «фика» — встреча на чашку чая, обычная кофе-пауза. Это нейтральное понятие. На «фику» можно пойти не только с понравившимся мужчиной, но и с родными, друзьями, коллегами.

Если во время встречи возникла химия, шведские женщины не будут ждать у моря погоды, они возьмут инициативу в свои руки.

«Шведки не сидят, проверяя телефон в надежде на СМС от приглянувшегося им парня, они обычно занимают наступательную позицию: уверенные в себе, они знают, чего хотят», — поясняет Катя.

С ней согласна живущая в Бергене 25-летняя Ольга. По ее словам, в современном шведском языке глагол «ухаживать» постепенно становится архаизмом. На свидании от местных мужчин не стоит ждать комплиментов, подарков и цветов.

«При этом девушки абсолютно спокойно могут презентовать своим парням цветы на день рождения, годовщину или День всех влюбленных», — рассказывает россиянка.

В больших городах пары обычно живут в официальном сожительстве, которое называется samboskap — оно очень похоже на брак, но без права наследования. Впрочем, когда дело доходит до детей, пара все-таки регистрирует отношения.

Швеция считается страной, где позже всего женятся — после 30 лет. Женщины давно привыкли, что мужчины не должны их содержать, платить за них и решать их проблемы. Семьи живут достаточно обособленно, предпочитая не поддерживать отношения с дальними родственниками.

Пара обязательно распределяет все обязанности по дому и воспитанию детей. Считается, что если мужчина не считает, что у обоих полов должны быть равные права и возможности, то у него что-то не так с ценностями и взглядами на жизнь. С детьми зачастую сидят отцы. Когда рождается малыш, по закону им положены 90 дней декретного отпуска. На улицах множество пап с колясками. Власти стремятся таким образом уравнять шансы продвижения по карьерной лестнице для женщин и мужчин.

Запретные знания

Такой подход в сознание шведов закладывается еще со школьной скамьи. Большое внимание половому просвещению уделяют даже в младших учебных заведениях. Швеция стала первой страной, в которой ввели этот предмет. Это произошло в 1955 году, а через пару десятков лет примеру скандинавов последовали другие европейские страны.

Учителя уверены, что такие знания помогают формировать правильное отношение школьников к сексуальности. С раннего детства им рассказывают и об однополых отношениях. Иногда на занятиях учащимся предлагают разыгрывать сценки, связанные с каминг-аутом, или эпизоды из жизни семьи, в которых супруги одного пола.

Теперь ты в армии

И в других скандинавских странах женщины живут по похожим правилам: они независимы и инициативны. Например, в Норвегии для них обязательна служба в армии — в октябре 2014 года в королевстве приняли закон, согласно которому призыву подлежат женщины от 19 до 44 лет на срок от семи месяцев до года и семи месяцев. Когда жительнице Норвегии приходит время рожать, в больницу она обычно отправляется вместе с отцом ребенка. Он не только сопровождает будущую мать, но и находится вместе с ней в родильной палате — роды в королевстве, как правило, партнерские.

Обязанности по дому и уходу за ребенком норвежские мужчины и женщины, как и шведы, делят поровну. Отцы уходят в декретный отпуск. Считается, что норвежские женщины настолько самостоятельны, что редко просят своих партнеров о помощи, но если это происходит, мужчины это особенно ценят. Кстати, оставлять внуков на бабушек и дедушек здесь не принято. Жители королевства много работают и довольно поздно выходят на пенсию.

Без косметики и фитнеса

В настоящее время понятие «Скандинавия» трактуется довольно широко, и все чаще к скандинавским странам присоединяют и Финляндию, которая ни географически, ни лингвистически не считается скандинавской страной. Поэтому расскажем и про жительниц Финляндии.

Внешне они отличаются от девушек из других скандинавских государств, основной тип внешности которых — голубоглазые блондинки. Если жительниц Швеции, Дании и Норвегии, напоминающих снежных королев, отличает высокий рост и стройная фигура, то финки выделяются другими особенностями.

Учитывая природные и климатические условия, они довольно сильные и выносливые. Невзирая на то что традиционно их рацион состоит из рыбы и овощей, в последнее время жительницы Финляндии стали все чаще питаться фастфудом, а финские супермаркеты завалены полуфабрикатами. Поэтому теперь на улицах Суоми все больше женщин неспортивного телосложения и с избыточным весом.

Pontus Lundahl / EPA

Представительницы старшего поколения, в отличие от молодежи, предпочитают естественную красоту, не тратя время на походы в салоны красоты и деньги — на косметику. При этом гендерное равенство в стране проявляется на всех возможных уровнях — даже в финских саунах женщины и мужчины парятся вместе.

Местные жители рассказывают, что стеснительные люди могут завернуться в полотенце, однако большинство жителей страны наготы не пугаются, у них не принято разглядывать представителей противоположного пола, которые пришли помыться. Впрочем, в некоторых банях установлены определенные дни и специальные часы, когда мужчины и женщины могут прийти по отдельности.

Пить или не пить

«Есть у финнов способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет, за редким исключением корчемства, строго преследуемого. Но, дорвавшись до Санкт-Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой гол как сокол», — описывал финнов во второй половине XIX века русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин, отмечая при этом их честность и работоспособность.

В советское время финны совершали так называемые «пьяные туры»: целыми автобусами приезжали в Ленинград, заселялись в гостиницы и два дня беспробудно пьянствовали, наслаждаясь дешевой и доступной водкой. Вечером в воскресенье их грузили в автобус и отправляли домой.

Сейчас автобусным «алкогольным турам» в Санкт-Петербург финны предпочитают путешествие на пароме в соседнюю Швецию или Эстонию. Безудержное веселье начинается с момента отплытия и продолжается вплоть до возвращения в Хельсинки. Финские девушки, кстати, по части выпивки зачастую не уступают мужчинам.

Объединяет скандинавских и финских женщин то, что они очень независимы. В домашние обязанности мужей обычно входит глажка белья, мытье посуды (они же обычно накрывают на стол и убирают со стола). Зато жена может самостоятельно, без помощи супруга, повесить карниз, передвинуть мебель и поменять автомобильное колесо. Работу по саду и уборке дома пара обычно делит пополам. Финны стараются поступать так, чтобы не мешать своим половинам успешно строить карьеру, в том числе политическую, и вести активную общественную жизнь.