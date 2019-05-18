Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Заглавное произведение вечера в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ) исполнил российский пианист Юрий Мартынов. "Что касается сегодняшнего репертуара, то он абсолютно новый для оркестра, он абсолютно новый для меня, его я буду играть сегодня впервые в жизни. Так получилось, что этот концерт, вообще музыка Метнера, не очень часто играется и не удалось найти какой-нибудь оркестр, с которым можно было бы это обыграть перед тем, как играть здесь", — сказал он журналистам перед выступлением.
Дирижером стал Джонатан Блоксхем. Под его управлением оркестр также исполнил Вторую симфонию Петра Чайковского. По словам дирижера, в Великобритании "малороссийскую" симфонию русского композитора исполняют не так уж часто. Оркестр и солист Бехзод Абдураимов сыграли Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.
"Я под большим впечатлением, я впервые в России, это мой дебют в России, здесь, с этим оркестром. Он просто великолепный, фантастический, он играет с такой страстью, с такой самоотверженностью, в нем слышна верность традициям. Он просто фантастический", — сказал Блоксхем, назвав программу вечера "впечатляющей".
Международный фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. Основатель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ, народный артист России Александр Сладковский. Выбор города обусловлен несколькими факторами. Один из них дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.
ТАСС: последние новости
СМИ: прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Мэр Екатеринбурга сообщил, что проведение референдума по храму обойдется дороже, чем опрос Роспотребнадзор выявил генномодифицированную папайю в кашах Nestle
Комментарии
Общество , Юрий Мартынов , Федор Шаляпин , Александр Сладковский , Сергей Рахманинов , Петр Чайковский , Казань , Республика Татарстан , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России250
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»18
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования213
В Ульяновске SSJ100 прервал взлет3
Молния убила двух мужчин в поле
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России
Прибалтика В мире
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение