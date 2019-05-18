Свердловские власти предложат список площадок для храма в Екатеринбурге

Власти Свердловской области в понедельник опубликуют список новых возможных площадок для возведения храма, который ранее предполагалось построить на месте сквера в Екатеринбурге , говорится в заявлении губернатора региона Евгения Куйвашева

"Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти — мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", — приводятся в сообщении департамента информполитики Свердловской области слова Куйвашева.

Губернатор отметил, что этот список не носит исчерпывающий характер.

"Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто. Приглашаю всех к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма святой великомученицы Екатерины", — подчеркнул глава региона.

По словам Куйвашева, инициатива строительства храма святой великомученицы Екатерины — "абсолютно благое дело".

"Дань памяти — нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас. Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно", — заявил губернатор.

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Глава региона призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей как противников, так и сторонников строительства. По итогам переговоров власти заявили, что не видят правовых оснований для прекращения строительства.

Вечером во вторник прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среду на месте строительства храма прошла третья акция протеста, в ходе которой были задержаны, по данным областного главка МВД, 70 человек. Всего, по информации полиции, протоколы о правонарушениях составлены против 98 участников протестов.