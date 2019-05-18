Познер предрек трагический конец человечества

Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.

Познер, отвечая на вопросы поклонников, признался, что занимает позицию оптимиста или пессимиста в зависимости от того, о каком вопросе идет речь.

«У меня не один «стакан», который полуполный или полупустой, у меня их много, и некоторые очень даже наполняются, а другие нет», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Журналист признался, что считает себя пессимистом в отношении человечества.

«У меня ощущение, что мы не учимся на собственных ошибках. Мне кажется, что мы все время это повторяем. Мы наступаем на одни и те же грабли, но грабли все более опасные, они уже не те, не деревянные, а всякие разные», — пояснил он.

«И вот то, что происходит: изменение климата, загрязнение воздуха и так далее, в конце-концов приведет человечество к трагедии. Конечно, в какой-то момент поймут, но я не уверен, что не будет поздно. В этом смысле я пессимист», — заключил Познер, добавив, что во многом у него «довольно трагичное» восприятие жизни.

Накануне Познер ответил на вопрос своего поклонника о том, удалось ли ему за 85 лет жизни «раскрыть секрет женщины», а также понять, в чем заключается смысл жизни.