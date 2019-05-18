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Мэр Екатеринбурга сообщил, что проведение референдума по храму обойдется дороже, чем опрос 

ТАСС 1 час назад
Фото: Официальный портал Екатеринбурга
Стоимость проведения референдума о строительстве храма в Екатеринбурге составит 120-130 млн рублей, что в десять раз дороже организации опроса. Соответствующие оценки высказал мэр города Александр Высокинский во время встречи с участниками несогласованных акций в городской администрации.
Путин считает возможным провести опрос среди жителей по вопросу храма в Екатеринбурге
В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. На данный момент администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса. В субботу в мэрии Екатеринбурга проходит встреча главы города Александра Высокинского с 60 участниками несогласованных акций.
Общественники настаивают на проведении в городе референдума по вопросу строительства храма.
"Референдум обойдется в 120-130 млн рублей, опрос — в 8-12 млн рублей", — сказал Высокинский. "Если мы начнем готовить референдум, то уйдем на конец года. До этого времени будем в ситуации разделенного общества. А опрос позволит сделать все достаточно быстро", — добавил мэр.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских, также присутствующий на встрече, предложил просчитать минимальные и максимальные сроки, которые потребуются для подготовки проведения как референдума, так и опроса.
"Для того чтобы принять взвешенное решение, которое устроило бы всех, нужно просчитать, посмотреть, подготовиться", — добавил он.
В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.
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Комментарии35
Общество , Политика , Екатеринбург
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