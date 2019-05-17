«Разумное предложение»: Общественная палата поддержала проведение опроса в Екатеринбурге

«Мне кажется, что предложение президента рациональное, разумное. Опрос надо сделать, конечно, масштабным. Не такие большие это деньги», — приводит слова Фадеева РАПСИ.

По его словам, опрос должен проходить максимально открытым способом при участии наблюдателей.

Фадеев отметил, что акций протеста могло бы не быть, если бы инициаторы строительства храма обсудили проект с жителями города и постарались доказать, что храм «уместен и нужен».

Однако глава ОП отметил, что некоторые активисты ведут провокационную деятельность и пытаются дестабилизировать политическую обстановку. Он назвал такие действия неправильными и недопустимыми.

«Правоохранительные органы вынуждены отвечать на провокации и ведут себя в соответствии со своими должностными обязанностями», — добавил Фадеев.

Напомним, жители Екатеринбурга устроили массовые протесты в связи со строительством храма святой Екатерины в городском сквере. После нескольких дней протестов было решено отложить строительство и провести опрос граждан.