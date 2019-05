Судьбу детей решают боты: как нас обманул «Голос»

После расследования результатов голосования в финале песенного конкурса «Голос. Дети» Первый канал аннулировал результаты голосования, в котором с 56% голосов победила дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу Микелла Абрамова. 24 мая состоится спецвыпуск программы с участием всех (если придут) финалистов. Однако удастся ли снять все вопросы зрителей к одной из самых рейтинговых передач? Тем более что речь не только о песнях и детях.

Финал голосования в телешоу «Голос. Дети» в конце апреля сразу вызвал нешуточный скандал с участием известных медийных персон, которые лишь усилили сомнения зрителей в справедливости итогов голосования в пользу дочери Алсу. Победе была не рада, похоже, даже наставница Микеллы Светлана Лобода , которая отказалась теперь сотрудничать с проектом «Голос».

Первый канал был вынужден начать расследование. Оно, проведенное силами компании по кибербезопасности Group-IB,

подтвердило уже после первого же этапа разбирательства худшие подозрения: подавляющее большинство звонков и отправленных СМС в пользу Абрамовой (в общей сложности она получила более 109 тысяч голосов) — «заслуга» ботов.

Теперь родителям Микеллы предстоит объяснить ей, почему и за что у нее отняли победу, и попытаться справиться со стрессом, который ребенку будет пережить весьма непросто. Скажет ли она спасибо папе, когда вырастет. Смотря, как воспитать, конечно. А другие дети и взрослые — тоже получат еще один (который уж по счету!) наглядный пример того, что все в этой жизни можно купить. Наверняка не все осудят «заботливых» родителей.

Могло ведь и «проскочить». Фальсификаторы попались ведь всего на одной технической ошибке. «На стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде „07 31: 2019-04-26 22:47:31“, где 07 — порядковый номер участника», — так сказано об этом в сообщении на сайте компании-расследователя.

Непросто будет и организаторам шоу. Его ведущий Дмитрий Нагиев уверяет, что в специальном выпуске 24 мая будут «расставлены некоторые точки над i», что это будет «приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми».

«Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы», — сказал также Нагиев.

С ним можно поспорить. «Всего лишь игра», вокруг которой крутятся огромные рейтинги и, как следствие, огромные рекламные и не только деньги, это уж не игра. И вмешательство взрослых — оно ведь произошло не «вдруг», а было запрограммировано заранее самим форматом этой «игры», которая на самом деле является до предела коммерциализированным проектом.

А надо ли вообще допускать, чтобы в подобных проектах участвовали малые дети? Слова песен, которые они поют, они сами подчас не в состоянии осознать в полной мере — по той простой причине, что еще не повзрослели и не созрели.

У нас столь жестко маркируют подчас куда более невинные вещи — то 12+, а то и все 16+, запрещая детям посещать кинотеатры или приобретать соответствующие книги. Однако почему-то применительно к подобным шоу напрочь отсутствует стремление оградить неокрепшие души и характеры от «вредной информации» и вредоносного контента, каковым может быть такое шоу, где детей малых заставляют на потеху всей страны участвовать, по сути, в «тараканьих бегах». А проигравших на глазах миллионов и, возможно, получивших от этого самую сильную детскую травму, которая будет сказываться потом всю жизнь, заставляют делать вид, что они даже рады победе конкурента, пытаясь утешить каким-то лицемерными фразами.

У участниц конкурса вмиг рушится мечта о том, чтобы, как Золушка, стать прекрасной принцессой. Дети плачут на камеру от досады и обиды, едва не срываясь в истерику — а рейтинги от этого только растут. Show must go on.

Впрочем, в этой истории куда больше уроков для взрослых. На глазах у всей страны в прямом эфире фактически был попран принцип справедливости, запрос на который был всегда силен в России, а сейчас возрастает так и вообще уже не по годам, а по месяцам. Причем попран самым грязным и циничным образом — накруткой голосов в ДЕТСКОМ конкурсе. Что ж тогда «большие люди» делают со взрослыми?

Люди не видят справедливости ни политике, ни в экономике. Они видят вокруг себя, как «сильным мира сего» можно все, «а остальным — закон».

Они видят, как дети вельмож получают в 20 с небольшим лет в управление (кормление) теплые места. Однако про высокопоставленных чиновников и их детей на телевидении не показывают шоу.

А тут на ваших глазах в результате «честного голосования» простой мальчик или девочка из провинции могут при «равных стартовых возможностях» и за счет «своих собственных сил и талантов» добиться успеха. И вдруг миллионы людей видят, что дочь известных родителей «побеждает» ровно так же, как сын главы госкорпорации получает в управление (и «довольствие») лакомый кусок соответствующей отрасли. Мир телесказки рушится. То есть и в телесказке правды нет! Ну это уже вообще!

А еще в голове обывателя сразу начинают роиться другие мысли: а как же они раньше-то считали и определяли победителя? А как же они на выборах считают?

Или вот уже пошла шутка по поводу «опроса» в Екатеринбурге по поводу строительства нового храма в городском сквере близ Театра драмы:

«В результате опроса горожан о том, надо ли строить храм, победила дочь Алсу».

Кстати, еще о выборах. Наша страна стоит, как и все другие страны, на пороге массового распространения «электронной демократии». Все чаще людей призывают голосовать или высказывать свое мнение по поводу разных городских проектов, определить «главного исторического персонажа», решить, чьим именем назвать аэропорты и т.д. Вот-вот мы начнем практиковать электронное голосование на выборах разного уровня. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы

Но если фальсификаторы не останавливаются даже перед святым — перед детьми — а организаторы детского шоу не позаботились о кристальной прозрачности и чистоте голосования, то что говорить о политике? Которая тоже шоу, но ставки в которой гораздо выше. Они там совсем не детские.

Впрочем, про политику мы и так все знаем или догадываемся. Но очень многие не догадывались, что ложь, опутывая все новые и новые сферы нашей жизни, так быстро доберется и до детей. Это было неизбежно.