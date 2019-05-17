Сотни людей попрощались с Сергеем Доренко

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище.

В ритуальном зале собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Кинорежиссёр Павел Лунгин сказал: «Меньше всего я думал, что буду хоронить Серёжу. Тысячи людей начинали улыбаться, когда слышали его голос утром».

«Оно перестало быть формальным. Оно стало более эмоциональным и более подвижным», — сказал журналист.

В конце церемонии около зала прощания раздались аплодисменты.

Сергей Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулём мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.