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Сотни людей попрощались с Сергеем Доренко 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище.
В ритуальном зале собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники главного редактора радиостанции «Говорит Москва».
Кинорежиссёр Павел Лунгин сказал: «Меньше всего я думал, что буду хоронить Серёжу. Тысячи людей начинали улыбаться, когда слышали его голос утром».
Телеведущий Дмитрий Киселёв отметил, что Сергей Доренко сделал очень много нового на телевидении.
«Оно перестало быть формальным. Оно стало более эмоциональным и более подвижным», — сказал журналист.
В конце церемонии около зала прощания раздались аплодисменты.
Сергей Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулём мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.
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Общество , Павел Лунгин , Дмитрий Киселев , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
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