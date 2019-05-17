Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с тележурналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты. Интересно, что на церемонию прощания его мать приехала вместе с вдовой Юлией Силявиной, а не с внучками — детьми от первого брака Екатериной и Ксенией. Последние предположили, что их отец мог быть отравлен. Именно по их заявлению в полицию похороны журналиста перенесли на неделю — они настояли на дополнительной экспертизе.
Как отметил на церемонии прощания главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дочерей Доренко нужно простить. Еще неизвестно, как другие люди повели бы себя на их месте. Он добавил, что у девушки переживают стресс.
Во время церемонии прощания мать Доренко не скрывала слез. Всю церемонию сидела она рядом с Юлией. Дочери от первого брака и сын расположились с другой стороны. Мать во время церемонии рассказывала о сыне, вспомнила, как часто он делился с ней проблемами. Очень тяжело пережила церемонию и вдова Юлия.
Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст также пришел на траурную церемонию. Он заявил, что Доренко был «тонким, нервным мальчиком, который хотел, чтобы его все любили». В целом обстановка во время церемонии прощания была спокойной. Друзья выражали семье соболезнования, сообщает «МК».
Добавим, что тело Сергея Доренко будет кремировано, как и хотел журналист. Позднее его вдова Юлия определится с датой захоронения праха.
Teleprogramma.pro: последние новости
На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы Вдова Доренко заявила, что прах ее мужа надо развеять на горе Митридат в Керчи Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой Юлией на кладбище
Комментарии
Общество , Сергей Доренко , Алексей Венедиктов , Константин Эрнст , Эхо Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ148
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады319
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет12
Порошенко уволил Медведева1
«Интересно, он левша?»: Макаревич породил новый спор3
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение