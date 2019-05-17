На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы

Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с тележурналистом Сергеем Доренко , который скончался 9 мая от разрыва аорты. Интересно, что на церемонию прощания его мать приехала вместе с вдовой Юлией Силявиной, а не с внучками — детьми от первого брака Екатериной и Ксенией. Последние предположили, что их отец мог быть отравлен. Именно по их заявлению в полицию похороны журналиста перенесли на неделю — они настояли на дополнительной экспертизе.

Как отметил на церемонии прощания главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов , дочерей Доренко нужно простить. Еще неизвестно, как другие люди повели бы себя на их месте. Он добавил, что у девушки переживают стресс.

Во время церемонии прощания мать Доренко не скрывала слез. Всю церемонию сидела она рядом с Юлией. Дочери от первого брака и сын расположились с другой стороны. Мать во время церемонии рассказывала о сыне, вспомнила, как часто он делился с ней проблемами. Очень тяжело пережила церемонию и вдова Юлия.

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст также пришел на траурную церемонию. Он заявил, что Доренко был «тонким, нервным мальчиком, который хотел, чтобы его все любили». В целом обстановка во время церемонии прощания была спокойной. Друзья выражали семье соболезнования, сообщает «МК».

Добавим, что тело Сергея Доренко будет кремировано, как и хотел журналист. Позднее его вдова Юлия определится с датой захоронения праха.