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Легендарный мем: умерла Grumpy Cat 

Рамблер + ещё 20 46 минут назад
В городке Марристаун (штат Аризона, США) в возрасте семи лет скончалась кошка, которая стала известна миллионам пользователей Сети как Grumpy Cat (рус. Сердитая кошка). О смерти животного, покорившего интернет своим необычным внешним видом, его хозяева сообщили в Twitter.
Ставшая знаменитой питомица обычной американской семьи перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.
«Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая», — говорится в сообщении.
Хозяева кошки также подчеркнули, что Grumpy Cat «поднимала настроение людям по всему миру даже в самые тяжёлые времена».
Интернет впервые узнал о Grumpy Cat в 2012 году, когда на форуме Reddit появилось фото кошки с удивительно хмурым выражением мордочки. Снимок в Сети опубликовал брат хозяйки животного. В результате сердитая кошка обрела бешеную популярность среди пользователей и обзавелась аккаунтами в Instagram, Facebook, Twitter c общим числом подписчиков более 10 миллионов. Хозяйка Grumpy Cat отмечала, что необычная внешность кошки была связана с её врожденной карликовостью и неправильным прикусом.
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Общество , Видео , США
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