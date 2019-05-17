Глава ДНР посмертно наградил Андрея Стенина Георгиевским крестом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина Георгиевским крестом 4 степени.

Указ о награждении Стенина был подписан Пушилиным еще 8 мая, в пятницу глава ДНР лично передал награду директору объединенной дирекции фотоинформации Александру Штолю. Церемония прошла в МИА "Россия сегодня". Перед ее началом Штоль провел небольшую экскурсию для Пушилина — он показал выставку работ Стенина на входе в агентстве, помещение самой фотослужбы.

"Он (Стенин — ред.) был во всех горячих точках, и он старался объективно отображать, через фотографию, все происходящее. Подходя к первому юбилею (республики — ред.), мы не могли не отметить Андрея Стенина, причем наградой непростой — это награда, которая присуждается в большей степени военнослужащим, за подвиги. То, что делал Андрей — это действительно подвиг. Если бы не его поступки, его действия, то многих кадров мир бы не увидел. Он доносил, что и каким образом происходит… Западное сообщество могло себе позволить не замечать, что "работают" по жилым кварталам танки, тяжелая артиллерия, что работает авиация по гражданскому населению", — отметил Пушилин в ходе церемонии.

Александр Штоль поблагодарил главу ДНР за теплые слова.

"Пока человека помнят, он жив. И мы его очень хорошо помним. И он, безусловно, жив", — отметил глава фотослужбы РИА Новости.

Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб более четырех лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014). В декабре 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.