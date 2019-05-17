Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ДНР посмертно наградил Андрея Стенина Георгиевским крестом 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина Георгиевским крестом 4 степени.
Указ о награждении Стенина был подписан Пушилиным еще 8 мая, в пятницу глава ДНР лично передал награду директору объединенной дирекции фотоинформации Александру Штолю. Церемония прошла в МИА "Россия сегодня". Перед ее началом Штоль провел небольшую экскурсию для Пушилина — он показал выставку работ Стенина на входе в агентстве, помещение самой фотослужбы.
"Он (Стенин — ред.) был во всех горячих точках, и он старался объективно отображать, через фотографию, все происходящее. Подходя к первому юбилею (республики — ред.), мы не могли не отметить Андрея Стенина, причем наградой непростой — это награда, которая присуждается в большей степени военнослужащим, за подвиги. То, что делал Андрей — это действительно подвиг. Если бы не его поступки, его действия, то многих кадров мир бы не увидел. Он доносил, что и каким образом происходит… Западное сообщество могло себе позволить не замечать, что "работают" по жилым кварталам танки, тяжелая артиллерия, что работает авиация по гражданскому населению", — отметил Пушилин в ходе церемонии.
Александр Штоль поблагодарил главу ДНР за теплые слова.
"Пока человека помнят, он жив. И мы его очень хорошо помним. И он, безусловно, жив", — отметил глава фотослужбы РИА Новости.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб более четырех лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014). В декабре 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
Последние новости
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет Как Россию лишают будущего США готовы посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО
Комментарии
Общество , Денис Пушилин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ148
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады319
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет12
Порошенко уволил Медведева1
«Интересно, он левша?»: Макаревич породил новый спор3
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение