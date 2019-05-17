Венедиктов дал указание на случай своей смерти

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венедиктов попросил родных в случае его смерти не повторять историю с Доренко 

ТАСС 1 час назад
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов попросил своих родных и близких не повторять ситуацию, аналогичную перенесу прощания с журналистом Сергеем Доренко из-за необходимости проведения повторных экспертиз. Об этом он сказал журналистам в ходе церемонии прощания с Доренко.
Прощание с Доренко, который умер в возрасте 59 лет из-за разрыва аорты, было перенесено по просьбе дочерей от первого брака, которые не исключали версии отравления и потребовали дополнительных экспертиз.
"Это был стресс у девочек, и думаю, что обвинять близких нельзя в том, что им чудится и кажется, что человек, который должен был долго жить, внезапно уходит. Всегда близким кажется, что это несправедливо, поэтому я отнесся с пониманием и сказал своим родственникам, чтобы они со мной такого не делали, если со мной случится то же самое", — сказал Венедиктов.
По его словам, известие о смерти Доренко стало неожиданным. "Когда я узнал о его смерти, я просто не поверил. Он был здоров, мы с ним общались и встречались. Последняя наша встреча была, когда мы встречались с президентом, 21 февраля, мы шутили и смеялись", — отметил главный редактор "Эха Москвы".
"Он был талантливый, тщеславный и веселый", — добавил Венедиктов.
ТАСС: последние новости
В Горном Алтае уволили охранника, не пропустившего скорую на территорию больницы Церемония прощания с Сергеем Доренко. Видеотрансляция Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона "Голос. Дети"
Комментарии5
Общество , Видео , Сергей Доренко , Алексей Венедиктов , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады191
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»176
Ангел и менталист: как прошел 2-й полуфинал Евровидения55
«Помню Россию по работе в ЦРУ»: что разведал Помпео в Сочи
В Москве эвакуируют РУДН2
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
«Наивно, что ли»: Путин ответил Малышевой
Политика Образование
Венедиктов дал указание на случай своей смерти
Общество
США готовы открыть «врата ада»
Ближний Восток Конфликты
«За больного будешь отвечать!»: скорую помощь не пустили в больницу
Общество
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение