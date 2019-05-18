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Родственники Доренко захоронили часть его праха 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Другая часть, согласно решению журналиста, будет развеяна над горой Митридат в Керчи.
На церемонии присутствовали только родные и близкие журналиста.
Церемония прощания прошла в Москве в пятницу, 17 мая.
Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он разбился на мотоцикле, во время управления которым у него разорвалась аорта. По свидетельству жены и друзей журналиста, он знал о проблемах со здоровьем и проходил лечение.
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Общество , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
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