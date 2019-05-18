Родственники Доренко захоронили часть его праха

Прах Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Другая часть, согласно решению журналиста, будет развеяна над горой Митридат в Керчи.

На церемонии присутствовали только родные и близкие журналиста.

Церемония прощания прошла в Москве в пятницу, 17 мая.

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он разбился на мотоцикле, во время управления которым у него разорвалась аорта. По свидетельству жены и друзей журналиста, он знал о проблемах со здоровьем и проходил лечение.