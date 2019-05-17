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Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Среди тех, кто по документам ничего не заработал — представители Камчатского края, Якутии, Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, а также три парламентария из Северной Осетии — Алании. Одна из таких депутатов, 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского заксобрания, оказалась в отпуске по уходу за ребенком. По словам директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, обычно нулевой заработок указывают банкроты, должники и плательщики алиментов.
К живущим за чертой бедности себя причислили 49 парламентариев, годом ранее их было 43. В 2018-м среди малообеспеченных депутатов было 11 представителей Дагестана, 10 от Северной Осетии и трое от Хакасии.
Самый низкий доход — в три копейки — задекларировал депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. На своем канале в YouTube он пояснил, что столько в прошлом году принес его бизнес, потому что заказов мало, и часто он работает как самозанятый.
«35-40 тысяч, я живу как обычный гражданин. Страна в жопе, и я вместе с ней», — подчеркнул он.
В дюжине законодательных органов регионов РБК сказали, что парламентарии сами отвечают за предоставленные данные. Еще 12 заксобраниях РБК не получил ответа на свой запрос.
Издание также подсчитало самых богатых региональных депутатов и нашло среди них шесть миллиардеров. Больше всех, почти 10 миллиардов рублей, в прошлом году заработал колбасный магнат, председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов. Следом за ним в рейтинге идет глава золотодобывающей «Управляющей компании ЮГК», заместитель председателя заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 4,5 миллиарда.
Третье и четвертое места — у совладельца кондитерской фирмы «Славянка», зампредседателя комитета Белгородской облдумы по экономике Сергея Гусева (2,83 миллиарда рублей) и у топ-менеджера ювелирного Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат» Александра Басанского (1,88 миллиарда), который занимает пост первого зампреда Магаданской областной думы. На пятой строчке совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес», депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков. Он заработал 1,64 миллиарда. Шестое место у члена заксобрания Камчатского края, сотрудника «Океанрыбфлота» Игоря Евтушка с доходом в 1,63 миллиарда.
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Общество , Григорий Березкин , Константин Струков , Сергей Гусев , ЛДПР , РБК , Камчатский Край , Республика Саха (Якутия) , Республика Северная Осетия — Алания
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