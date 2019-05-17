Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди тех, кто по документам ничего не заработал — представители Камчатского края Якутии , Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, а также три парламентария из Северной Осетии — Алании. Одна из таких депутатов, 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского заксобрания, оказалась в отпуске по уходу за ребенком. По словам директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, обычно нулевой заработок указывают банкроты, должники и плательщики алиментов.

К живущим за чертой бедности себя причислили 49 парламентариев, годом ранее их было 43. В 2018-м среди малообеспеченных депутатов было 11 представителей Дагестана, 10 от Северной Осетии и трое от Хакасии.

Самый низкий доход — в три копейки — задекларировал депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. На своем канале в YouTube он пояснил, что столько в прошлом году принес его бизнес, потому что заказов мало, и часто он работает как самозанятый.

«35-40 тысяч, я живу как обычный гражданин. Страна в жопе, и я вместе с ней», — подчеркнул он.

В дюжине законодательных органов регионов РБК сказали, что парламентарии сами отвечают за предоставленные данные. Еще 12 заксобраниях РБК не получил ответа на свой запрос.

Издание также подсчитало самых богатых региональных депутатов и нашло среди них шесть миллиардеров. Больше всех, почти 10 миллиардов рублей, в прошлом году заработал колбасный магнат, председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов. Следом за ним в рейтинге идет глава золотодобывающей «Управляющей компании ЮГК», заместитель председателя заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 4,5 миллиарда.