NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на слова его сына.

Согласно опубликованной информации, архитектор умер в ночь со среды на четверг. 26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие.