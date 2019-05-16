Носил соседку на руках: Путин поведал о своей жизни

Президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта рассказал, как носил соседку на руках до пятого этажа, так как не было лифта, и она не могла самостоятельно подняться в квартиру. Так он ответил на рассказ пензенской журналистки о том, как в течение семи месяцев супружеская пара ветеранов ВОВ оказались заложниками своей квартиры в многоэтажном доме из-за того, что ремонтная компания не соблюла сроки сдачи отремонтированных лифтов.

Российский лидер Владимир Путин сообщил участникам медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ), как на руках носил свою соседку, которая не могла самостоятельно передвигаться из-за отсутствия лифта.

Эту историю президент рассказал, после того, как журналистка из Пензы заявила, что ветераны войны в течение семи месяцев не могли выйти из своих квартир из-за долгого ремонта лифтов, пока местные СМИ не подняли эту проблему.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться», — сказал президент России, отметив, что такие случаи бывали, хотя и «не каждый раз».

«Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие, что еще говорить», — добавил Владимир Путин.

Так российский лидер ответил на рассказ корреспондента пензенского телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой, которая рассказала, как супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны несколько месяцев не могла без посторонней помощи выйти на улицу, так как петербургская компания, ремонтировавшая лифты, затянула проведение работ.

Как оказалось, «СПб-Лифт», выигравшая торги по замене лифтов в пензенском многоквартирном доме, была оштрафована за срыв сроков окончания ремонта. Об этом сообщила директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева в разговоре с ТАСС.

«Мы обратились в саморегулируемую организацию, деятельность по заключению компанией новых контрактов была приостановлена до момента сдачи объекта. Мы выставили подрядчику штраф, в добровольном порядке он не был оплачен, в результате через банк «Гарант» мы взыскали с них порядка 4 млн рублей», — сообщила собеседница агентства.

Она также пояснила, что претензии компании были выдвинуты еще в декабре прошлого года. По ее словам, «СПб-Лифт» завершила полагающуюся замену лифтов лишь к этому апрелю и больше в Пензенской области не выполняет заказы.

Корреспондент агентства также пообщался и с представителем самой компании по ремонту лифтов, который подтвердил, что установка нового оборудования в многоквартирных домах завершена. Однако, когда журналист спросил про возможный срыв сроков, установленных контрактом, собеседник прервал разговор. На письменный запрос редакции в компании ответили, что «работы по городу Пензе организацией закончены, лифты сданы заказчику».

В феврале местные СМИ сообщали, что жители почти десяти пензенских высоток живут без лифтов несколько месяцев. Так, ГТРК «Пенза» сообщала, что жители более 400 квартир по улице 8 марта обходятся без подъемных устройств в течение пяти месяцев, хотя изначально на капремонт планировалось потратить всего два месяца.

«На 8-9 этажах у нас живут старики. Тяжело, они уже устали, они ходить не могут. Отвратительно. Вот уже пять месяцев будет, как у нас лифт не работает», — рассказал журналистам житель одной из многоэтажек Сергей Лукьянов.

И хотя на тот момент были уже установлены 11 лифтов, они не работали. По информации СМИ, зажигалась кнопка лифта, однако кабина не ехала. Кроме того, на табло появлялись непонятные обозначения, согласно которым лифт катался между 8 и 56 этажами.

«8 октября у нас отключили лифт на 70 дней, повесили везде объявление, что на два с небольшим месяца, то есть в середине декабря у нас должен быть лифт. В середине декабря у нас лифта не оказалось. Лично я звонила в фонд капитального ремонта, нам сказали, что в начале января 100% все у нас поедет», — поделилась в конце февраля жительница одного из домов, где заменяли лифты, Лариса Цыганова.

Она отметила, что в фонде ей пообещали, что лифты заработают в коне января.

Фонд капитального ремонта тогда, по данным телеканала, пояснял, что в процессе работ выявили непредвиденные технические проблемы, для решения которых потребовалось дополнительное время. По словам одного из рабочих, на тот момент необходимо было установить аварийную связь, без которой лифты запустить не могли.

Однако это не единственный случай, когда из-за капремонта лифтов пенсионеры и инвалиды становятся заложниками собственных квартир. Так, в октябре 2017 года супружеская пара ветеранов ВОВ не могла выйти на улицу почти 1,5 года, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Раньше мама каждый день постоянно выходила на прогулки. Теперь — полтора квадратных метра балкона. Это все, что остается маме для прогулок», — рассказала дочь пенсионерки-инвалида.

Кроме того, по словам женщины, она не может лишний раз вызвать врачей, поскольку среди них также есть пожилые люди, которым трудно подниматься на верхние этажи.