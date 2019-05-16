Путин поручил установить 18 августа День географа

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа, а также до 1 декабря разработать проект указа об установлении звания "заслуженный географ".

"Правительству РФ… в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник — День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества, а также представить проект указа президента РФ об установлении почетного звания "Заслуженный географ Российской Федерации", — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Срок выполнения поручений — 1 декабря.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря при участии РГО, научных и образовательных организаций обеспечить подготовку предложений по определению трудовых функций специалистов в области географии в зависимости от вида их профессиональной деятельности и определению умений и знаний, необходимых для выполнения этих функций, а также утвердить профессиональный стандарт "Географ".

Глава государства также поручил министерству образования и науки вместе с РГО и Российским союзом ректоров до 1 декабря подготовить предложения по включению в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета обязательного вступительного испытания по географии, которое будет проводиться при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям, требующим знания этого учебного предмета.