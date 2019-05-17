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В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
"Александра Михайловича сняли с должности, этот факт мы подтверждаем… Это решение вышестоящего органа", — сказал собеседник агентства, пояснив, что не обладает подробностями и посоветовав обратиться за комментариями в Минздрав РФ.
Караськов работает в Центре им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ более 35 лет. В 1983 году после окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института он начал работать в клинике, совершенствуясь как практикующий кардиохирург и совмещая лечебную работу научной деятельностью. Караськов прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1998-1999). Пост директора института занимал с 1999 года.
Александр Караськов — известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.
В феврале 2019 года следователи УФСБ по Новосибирской области заподозрили и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (около 1,3 миллиарда рублей) и легализации полученных преступным путем денег заместителю Караськова — Евгению Покушалову. Он был заключен под стражу, а 15 апреля переведен под домашний арест. Сам Покушалов на первом заседании суда по избранию ему меры пресечения заявлял, что не виновен, не понимает обвинения, и называл происходящее беспределом. Его защита и Караськов заявляли СМИ, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении.
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Общество , ФСБ , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости , Новосибирск
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