В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина

Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.

"Александра Михайловича сняли с должности, этот факт мы подтверждаем… Это решение вышестоящего органа", — сказал собеседник агентства, пояснив, что не обладает подробностями и посоветовав обратиться за комментариями в Минздрав РФ.

Караськов работает в Центре им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ более 35 лет. В 1983 году после окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института он начал работать в клинике, совершенствуясь как практикующий кардиохирург и совмещая лечебную работу научной деятельностью. Караськов прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1998-1999). Пост директора института занимал с 1999 года.

Александр Караськов — известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.