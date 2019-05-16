Лесная фея или мадам Плюшкина. Жительница Дубны устроила свалку в лесу

Дубненцы пожаловались на свалку из банок, бутылок и старых вещей в местном лесу, которую, по их мнению, устроила одна из жительниц наукограда Любовь Б. Чтобы привести в порядок прогулочную зону понадобится 100 тысяч рублей из городского бюджета.

Чтобы проложить путь к злополучной свалке в лесу специальному отряду пришлось взять в руки бензопилы. Рабочим потребуется много времени и сил, чтобы убрать весь хлам.

С раннего утра звуки моторов и бензопил не смолкают в лесу. Специальный отряд прокладывает дорогу к злополучной свалке, которую устроила в лесу уже известная на весь город Любовь Болотова. Рабочие, увидев настолько большой объем хлама, пришли в ужас от того, сколько времени и сил понадобится, чтобы разобрать драгоценнейшую коллекцию женщины.

«Конечно, такое позволять в лесу нельзя. Если ты хочешь жить в лесу — живи, никто тебе не запретит, но вокруг себя надо соблюдать элементарный человеческий порядок», — сказал лесник Александр Троянский.

Работа в дубненском лесу ведется уже второй день. За это время было вывезено два грузовика с мусором, но прогресс еле заметен. Чтобы проконтролировать процесс и постараться его ускорить, на место прибыли сотрудники Госадмтехнадзора. Был определен объем предстоящих работ и заключен договор с региональным оператором.

«Нами было организованно взаимодействие между муниципальными службами МАУ и МБУ. Одно МБУ выделяет людей и технику, а второе НБУ выделяет емкости для ликвидации. Данный процесс держится на контроле Госадмтехнадзора, и в течение кратчайшего промежутка времени лесной массив будет приведен в изначальное состояние, свалка будет ликвидирована полностью», — отметил начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин.

Местные жители уверены, что свалку в лесу устроила жительница Дубны Любовь Б. По их словам, женщина еще в детстве любила уходить в лес и строить шалаши. Увидев людей с мусорными мешками, она сразу убежала спасать самые ценные вещи из своего тайника. Любовь не один раз просили убирать мусор, но все попытки договориться оказались тщетными.

Любовь призналась, что в лес она приходить не перестанет. По адресу ее постоянного проживания будут направлены сотрудники полиции. При выявлении фактов нарушения законодательства или неблагополучных условий проживания эти сведения будут переданы соответствующим службам для дальнейшей работы.

«В данном случае нужно выяснить, почему это происходит с человеком. Может была, он перенес какую-то серьезную травму, у него была какая-то ситуация, а может быть это вопрос, граничащий с психиатрией», — отметила психолог Ирина Фокина.

По ее словам, в этой ситуации необходимо работать нескольким специалистам. «Психологи могут понять причины и предложить рекомендации для реабилитации. Психиатр может помочь успокоить человека, поработать с его навязчивостями. Социальный работник может узнать, какая жизненная ситуация у человека, возможно, ему нужна какая-то поддержка», — добавила Ирина Фокина.

Свалку необходимо ликвидировать в течение одной недели. Избавление от последствий такого специфического времяпрепровождения Любови обойдется бюджету города примерно в 100 тысяч рублей.