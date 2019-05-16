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В Сибири нашли могилу известного советского писателя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Public domain
В Новосибирске найдена могила автора повести «Зеленый фургон» Александра Козачинского, сообщили во Всемирном клубе одесситов.
В сообщении клуба говорится, что писателя эвакуировали в Новосибирск, где он скончался от туберкулеза в январе 1943 года. Могилу Козачинского обнаружили общественники города после просьбы активиста из Одессы Михаила Пойзнера в «Библиотеку сибирского краеведения», пишет «Интерфакс».
В начале 20-х годов будущий писатель работал в уголовном розыске, задерживая за должностные преступления представителей власти. Через какое-то время он сам получил наказание в виде трех лет тюрьмы, но вышел по амнистии и вернулся к своей работе. Однако из-за недовольства коррупцией в милиции Козачинский вместе с сослуживцем ушел из органов и попал к бандитам. Он начал заниматься кражами, в результате чего его задержали.
Сначала писателя приговорили к расстрелу, но позже апелляционная инстанция отменила приговор. После дополнительного расследования Козачинского приговорили к лишению свободы, которое закончилось в 1925 году.
Он уехал в Москву по приглашению Евгения Катаева (Евгений Петров и соавтор Ильи Ильфа), который участвовал в задержании Козачинского во время работы в угрозыске. В столице Козачинский начал работать в газете «Гудок».
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Общество , Евгений Петров , Евгений Катаев , Илья Ильф , Газета "Гудок" , Интерфакс , Новосибирск
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