Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Нагиев высказался об отмене результатов голосования в конкурсе «Голос. Дети».
«Я информацию получаю из прессы, мне никто не докладывает и, тем более, документально не подтверждает результаты расследования. Документально их имеет директор «Первого канала» Константин Львович Эрнст. В первую очередь, он будет принимать решение», — сказал Нагиев в комментарии для «Коммерсант FM».
Артист выразил надежду, принятое решение было единственно правильным и анонсировал прямой эфир «Голос. Дети», в котором ведущие «максимально корректно» и «не травмируя детскую психику» попытаются сделать праздник для зрителей и расставить «кое-какие точки над i».
«Я затрудняюсь вам сказать, [кто примет участие в шоу]. У каждого свое мнение. Я надеюсь, что это будет честный эфир, в котором я с большим удовольствием приму участие. За всех остальных я совершенно не берусь отвечать», — заключил телеведущий.
В четверг компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.
После этого Первый канал аннулировал результаты шоу.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин поручил увеличить квоты в вузах для подготовки специалистов для села В России выпустили календарь с посланием Путина Федеральному собранию Бастрыкин призвал подстроить право под «маленького человека»
Комментарии
Общество , Скандал на "Голос.Дети" , Дмитрий Нагиев , Константин Эрнст
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал63
Что произошло? Европа возвращает Россию1
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты369
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть11
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского472
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение