В Мурманске 21 мая пройдёт прощание с погибшими при ЧП в Шереметьеве

Церемония прощания с жителями Мурманской области , погибшими 5 мая при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево , состоится 21 мая в городском доме культуры.

Об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио губернатора области Андрея Чибиса

«Открытое прощание с мурманчанами будет организовано в ДК имени С. М. Кирова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь человек будут похоронены в Мурманске, ещё четверо в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях.

Остальных 14 жителей Мурманской области, по желанию родных, похоронят в других российских регионах.

Ранее сообщалось о выплате компенсаций 19 семьям погибших в Шереметьеве жителей Мурманской области.

Всего при аварийной посадке самолёта Sukhoi Superjet 100 с последующим возгоранием в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.