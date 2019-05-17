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В Мурманске 21 мая пройдёт прощание с погибшими при ЧП в Шереметьеве 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими 5 мая при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, состоится 21 мая в городском доме культуры.
Об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио губернатора области Андрея Чибиса.
«Открытое прощание с мурманчанами будет организовано в ДК имени С. М. Кирова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что восемь человек будут похоронены в Мурманске, ещё четверо в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях.
Остальных 14 жителей Мурманской области, по желанию родных, похоронят в других российских регионах.
Ранее сообщалось о выплате компенсаций 19 семьям погибших в Шереметьеве жителей Мурманской области.
Всего при аварийной посадке самолёта Sukhoi Superjet 100 с последующим возгоранием в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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