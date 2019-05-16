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Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию 

Российская Газета + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение. Вызвавшие длительные споры поправки приняты в компромиссном варианте. С просьбой дать людям такую возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "прямых линий".
Основная идея законопроекта ко второму чтению осталась неизменной. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни.
"Иногда речь идет о последней возможности, о последних часах, чтобы попрощаться с человеком, его поддержать", — заявил он.
Пока что возможность посещения реанимации родственниками остается на усмотрение руководства лечебных учреждений. То есть пускать их необязательно, пояснял ранее один из авторов Николай Герасименко.
Перед вторым чтением депутаты и кабмин долго согласовывали текст документа. Проблема в том, что отделений реанимации множество, пояснил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Очевидно, что в реанимационное отделение детской больницы, роддома пускать не нужно. Также есть реанимация инфекционных стационаров, где тоже сложно себе представить посещение пациентов родственниками. Поэтому и прописана в законопроекте регламентировать этот процесс. Предполагается, что Минздрав утвердит общие требования к организации посещения.
В общем нужна тонкая настройка, превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей, уверены в профильном комитете. Как объяснял ранее Николай Герасименко, в подзаконных актах будет прописано, что "нельзя будет пускать с температурой, инфекцией" и прочие условия.
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Общество , Николай Герасименко , Константин Хабенский , Дмитрий Морозов , Минздрав РФ , Госдума
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