Нижегородский кремль планируют реконструировать к юбилею города

Вице-премьер России Виталий Мутко провёл в Нижнем Новгороде заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 800-летия города, сообщает NewsNN.ru.

Из федерального бюджета планируется направить 10 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд на реконструкцию Нижегородского кремля. В рамках работ должны быть укреплены стены и фундамент.

Как отметил Мутко, это «уникальное историческое место».

Вице-премьер также рекомендовал разделить работы на два этапа. «То, что мы сделаем к юбилею, и то, что мы сделаем спокойно после», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.