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Нижегородский кремль планируют реконструировать к юбилею города 

RT на русском + ещё 6 42 минуты назад
Фото: wikipedia.org
Вице-премьер России Виталий Мутко провёл в Нижнем Новгороде заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 800-летия города, сообщает NewsNN.ru.
Из федерального бюджета планируется направить 10 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд на реконструкцию Нижегородского кремля. В рамках работ должны быть укреплены стены и фундамент.
Как отметил Мутко, это «уникальное историческое место».
Вице-премьер также рекомендовал разделить работы на два этапа. «То, что мы сделаем к юбилею, и то, что мы сделаем спокойно после», — пояснил он.
Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.
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