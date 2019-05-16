Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»

Челябинске во время обсуждения с жителями города проекта реконструкции ряда улиц депутат городской думы Виталий Рыльских послал женщину «к чертовой матери», сообщает URA.RU.

Горожане стали возмущаться, что из-за этого проекта будут вырубать деревья. Против проекта также выступил урбанист-общественник Лев Владов.

Что сделали вы, урбанисты? А мы, депутаты, делаем хорошее, — заявил Рыльских, обращаясь к Владову.

Его слова вызвали хохот в зале, а одна женщина выкрикнула, что надо в первую очередь о людях думать.

Уберите ее к чертовой матери, она уже всем надоела! — не выдержал депутат.

Правда, женщину выводить не стали, но сотрудник полиции попросил ее вести себя потише.