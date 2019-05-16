Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери» 

Ридус 2 часа назад
В Челябинске во время обсуждения с жителями города проекта реконструкции ряда улиц депутат городской думы Виталий Рыльских послал женщину «к чертовой матери», сообщает URA.RU.
Горожане стали возмущаться, что из-за этого проекта будут вырубать деревья. Против проекта также выступил урбанист-общественник Лев Владов.
Что сделали вы, урбанисты? А мы, депутаты, делаем хорошее, — заявил Рыльских, обращаясь к Владову.
Его слова вызвали хохот в зале, а одна женщина выкрикнула, что надо в первую очередь о людях думать.
Уберите ее к чертовой матери, она уже всем надоела! — не выдержал депутат.
Правда, женщину выводить не стали, но сотрудник полиции попросил ее вести себя потише.
«Каюсь, не сдержал эмоции. Просто она постоянно выкрикивала, мешала всем, вела себя как провокатор. Но мое поведение было неправильным, признаю», — позже прокомментировал агентству этот инцидент депутат.
Ридус: последние новости
Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай В Сети отреагировали на создание партии музыканта Вакарчука «Голос» «Азбуку по фене учить»: детский аттракцион «Обезьянник» возмунил Рунет
Общество , Видео , РИА Ura.ru , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты312
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского443
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»35
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy10
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение