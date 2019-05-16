Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер рассказал, как дрался за русских с американцами 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер вспомнил, как еще в детстве дрался на стороне русских с американцами.
«Это было в Америке, вскоре после окончания Второй Мировой войны, потому что во время войны все обожали русских. … Но после войны все стало очень быстро меняться, особенно после речи Черчилля в Фултоне, в штате Миссури, о «железном занавесе». А папа мой, который был очень просоветский и так далее, подружился с советскими работниками ООН, которые работали в Нью-Йорке, и я познакомился с некоторыми их детьми», — рассказал Познер, слова которого приводятся на его сайте.
Журналист вспомнил, что однажды пришел в школу к своим друзьям, на выходе из которой из-за ухудшения отношений между СССР и США их «поджидали американские ребята».
«Ну и я, конечно, на стороне русских дрался. Но поскольку там мат стоял, американский мат, конечно, не дотягивает до русского, но он неплохой, и я его употреблял широко и без акцента, то американские ребята с удивлением говорили: «Ты кто вообще?», а я им отвечал: «Я русский американец», ну и меня поэтому особенно «любили», — вспомнил Познер.
Ранее Познер раскритиковал россиян, считающих свою страну великой державой, и американцев, убежденных в собственной исключительности; по его словам, из-за таких внутренних убеждений России и США трудно договариваться.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России выпустили календарь с посланием Путина Федеральному собранию Путин поручил увеличить квоты в вузах для подготовки специалистов для села Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Комментарии1
Общество , Владимир Познер , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал5
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты332
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского451
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение