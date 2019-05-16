Rambler Group будет продавать рекламу в федеральной сети кинотеатров «Киномакс»

Rambler Group стала официальным эксклюзивным селлером коммерческой рекламы в сети «Киномакс» — в 35 кинотеатрах и 264 залах. Эта сделка укрепляет позиции Rambler Group на рынке рекламы в кинотеатрах. С учетом объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» и сети «Москино», с которой группа 2018 году заключила эксклюзивный контракт на продажу экранной рекламы, Rambler Group теперь продает рекламу в 123-х кинотеатрах и 911-ти залах.

По данным аналитиков Rambler Group за 2018 год, объединенные киносети «Формула кино» и «Синема парк» имеют самую высокую долю рынка по посещаемости — 14,5%. У сети «Киномакс» этот показатель составляет около 8,43%, а у ближайшего конкурента «Каро Фильм» — около 5,5%. Становясь партнером «Киномакс», Rambler Group обеспечивает себе самый высокий охват зрителей — прогнозируемая доля посещаемости составит порядка 25%.

Василина Конева, директор по продажам рекламы в кинотеатрах Rambler Group:

«Rambler Group не только обладает охватной сетью, но и имеет самую высокую долю на рынке рекламы в кинотеатрах. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 году объем рынка рекламы в кинотеатрах оценивался в 1 миллиард рублей. По оценкам аналитиков Rambler Group, после подписания контракта с «Киномакс» доля группы на рынке составит порядка 50%».

Андрей Ивашкевич, директор по развитию продаж рекламы в кино Rambler Group:

«Уникальное положение Rambler Group на рынке обусловлено не только широким федеральным покрытием и аудиторным охватом, но и технологичностью сети. Мы первыми на рынке автоматизировали показ рекламных блоков — наша платформа, анализирующая big data, позволяет качественно прогнозировать фактическую посещаемость и сегментировать аудиторию того или иного сеанса. Обогащая данные информацией из нескольких источников, мы можем очень точно оценивать заинтересованность и предпочтения аудитории.

В наших кинотеатрах внедрено компьютерное зрение — на основе поведенческого анализа, не персонифицируя конкретного зрителя, мы фиксируем аудиторные показатели кинотеатров сети. Помимо этого, мы можем предложить рекламодателю рекламные кампании в несколько «касаний», например, пакетное предложение рекламы на ресурсах Rambler Group, в фойе кинотеатра и на экране мобильного.

Такая совокупность инновационных решений дает Rambler Group технологическое преимущество, которым не обладают другие участники рынка. Нам приятно, что благодаря нашему опыту и экспертизе рынка, мы можем заручится поддержкой и доверием наших партнеров».

Q&A

Удалось ли оживить рынок рекламы в кинотеатрах, пришли ли туда рекламодатели Rambler Group?

С момента, когда мы вышли на рынок с новой моделью монетизации рекламного инвентаря в киносетях, прошло меньше года. Мы не ожидали, что наши технологии моментально изменят рынок рекламы в кино, особенно с учетом тех тенденций, которые наблюдались на кинотеатральном рынке в целом. Но мы уверены, что внедренные нами высокотехнологичные решения, которые позволяют повысить эффективность оценки и прогнозирования аудитории, росписи репертуара и доставки и учета рекламы, станут важным стандартом для отрасли и будут способствовать росту сегмента рекламы в кино.

Можно ли назвать Rambler Group, крупнейшего игрока на рынке рекламы в кино, трендсеттером отрасли?

Долгое время в этой сфере не было прозрачной схемы отчетности, систем прогноза и гарантий просмотра рекламы. Благодаря внедрению технологий автоматической доставки рекламы в кинотеатры нашей рекламной сети, компьютерному зрению, прозрачной системе отчетности Rambler Group сейчас — самый конкурентоспособный игрок. Рекламодателям выгодны наши пакетные предложения: реклама в кино в сочетании с размещениями в digital — на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Мы считаем, что мы задали новые направления и новые тенденции для этого рынка, изменили его модель и спровоцировали активный рост.

Какой объем рекламы продается в «Киномаксе» сейчас?

Данных не раскрываем.

На сколько, как вы ожидаете, увеличится этот показатель с Вашим приходом?

Благодаря тому, что мы можем прогнозировать посещаемость и предоставлять детальный отчет, мы представляем нашим партнерам четкие гарантии по объему продаваемой рекламы. По нашим оценкам, объем продаваемой в сети «Киномакс» рекламы может возрасти на 30%.

Какие результаты работы с «Москино»?

Результаты не раскрываем.

Довольны ли вы сотрудничеством?

Мы удовлетворены сотрудничеством с «Москино». Это первый подобный проект, позволивший нам создать необходимую техническую инфраструктуру и разработать решения, которые можно масштабировать в дальнейшем в работе с другими киносетями. Благодаря формату, репертуару и аудитории «Москино», мы расширили сотрудничество с ними и сейчас проводим в кинотеатрах этой сети ряд специальных рекламных кампаний и проектов для наших стратегических партнеров.

Ведет ли Rambler Group переговоры еще с кем-то из киносетей?

Сейчас мы ведем переговоры с одной из киносетей, которая входит в топ-5 крупнейших и работает в 7-ми регионах России. Они заинтересованы в сотрудничестве с нами.