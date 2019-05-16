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Учителя уволили за чтение «Зова Ктулху» вслух на уроке 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Учителя сельской школы Троицкого района Челябинской области Николая Летина уволили после того, как в Сети появилось видео под названием «Учитель вызывает Сатану», на котором он читает отрывок из книги Говарда Лавкрафта.
По данным телеканала НТВ, педагог зачитал отрывок из книги американского классика ужасов, в котором цитируется заклинание, вызывающее морское чудовище и хтоническое божество Ктулху.
Ролик стал основанием для прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что учитель публиковал в соцсетях неоднозначные изображения.
«На странице педагога размещены фото непристойного содержания, на которых изображены факты применения оружия, насилия, жестокости, а также добавлены комментарии с использованием ненормативной лексики, что является нарушением закона об образовании», — сообщил помощник прокурора Троицкого района области Евгения Кожемякина.
Прокуратура потребовала объявить Летину выговор, но руководство школы уволила его за аморальное поведение. Собственно, проверка началась после заявления директора учебного заведения, которая обвинила учителя в сатанизме и потребовала уволиться по-хорошему. Но Летин отказался.
«Круг интересов очень узкий. С таким они вряд ли напишут сочинение на ЕГЭ. Я так хотел расширить этот круг, заинтересовать предметом», — объяснил он свои действия.
Николай Летин заявил, что оспорит решение прокуратуры, но в школу больше не вернется, а займется защитой кандидатской диссертации.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Челябинская Область
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