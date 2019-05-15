Ленобласть с размахом отметит 350-летие Петра I

Праздничные мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения первого императора России Петра I, начнутся уже в этом году и продлятся до 2022 года, в них вовлекут большинство учреждений культуры Северо-Западного региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области

Планы мероприятий, посвященных юбилея обсудили в среду в рамках IX Петербургского международного юридического форума на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования, которое прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

"К 2022 году в Ленинградской области состоятся пять театральных премьер, откроются новые туристические маршруты, пройдут костюмированные балы и исторические реконструкции, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в подготовке к юбилею российского императора будут задействованы государственные областные театры, музеи и библиотеки. Значимым проектом станут Большие Петровские игры, которые объединят сразу шесть регионов: Ленинградскую, Свердловскую, Калининградскую, Астраханскую области, Республику Карелию и Санкт-Петербург.