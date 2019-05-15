Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ленобласть с размахом отметит 350-летие Петра I 

РИА Новости + ещё 4 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Праздничные мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения первого императора России Петра I, начнутся уже в этом году и продлятся до 2022 года, в них вовлекут большинство учреждений культуры Северо-Западного региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
Планы мероприятий, посвященных юбилея обсудили в среду в рамках IX Петербургского международного юридического форума на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования, которое прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"К 2022 году в Ленинградской области состоятся пять театральных премьер, откроются новые туристические маршруты, пройдут костюмированные балы и исторические реконструкции, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в подготовке к юбилею российского императора будут задействованы государственные областные театры, музеи и библиотеки. Значимым проектом станут Большие Петровские игры, которые объединят сразу шесть регионов: Ленинградскую, Свердловскую, Калининградскую, Астраханскую области, Республику Карелию и Санкт-Петербург.
"Игры связанны с ремеслам, судостроением и регатами. Всего в Ленинградской области в период 2019-2022 годов пройдет 99 тематических мероприятий, посвященных Петру I", — заключили в пресс-службе.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии4
Общество , Дмитрий Медведев , РИА Новости , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал1
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты323
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского449
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»75
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение