Десятки людей пришли проститься с Сергеем Доренко

"Он был разным, и отношение к нему может быть разным, но в том была его и сила. Он очень талантливый и сильный журналист. Есть фраза: "Его некем заменить". Но многих можно заменить, а Доренко нельзя, потому что это был уникальный журналист", — сказал журналистам гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

По его словам, репортажи Доренко влияли на изменения в стране.

"Несколько его репортажей и выступлений привели к тому, что мы сейчас имеем другую страну. Она могла бы быть другой, а то, что он сделал, как бы к этому не относились — позитивно или негативно, но он перевернул эту штуку. Доренко верил в "четвертую власть" прессы", — отметил Мамонтов.

Он добавил, что Доренко был очень современным человеком, несмотря на свой возраст — журналисту было 59 лет.

"Это пример закостеневшим журналистам. Молодежь поэтому к нему так хорошо относилась и старшее поколение", — считает гендиректор "Говорит Москва".

По его словам, Доренко воспитал коллектив радиостанции, который сейчас работает, как часы.

Доренко умер в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. После церемонии прощания тело Доренко будет кремировано, решение о дате захоронения примет вдова журналиста Юлия.