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Десятки людей пришли проститься с Сергеем Доренко 

ТАСС + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко началась в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища. На нее пришли вдова Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, друзья, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замруководителя Администрации президента Алексей Громов, коллеги журналиста и поклонники, передает корреспондент ТАСС.
"Он был разным, и отношение к нему может быть разным, но в том была его и сила. Он очень талантливый и сильный журналист. Есть фраза: "Его некем заменить". Но многих можно заменить, а Доренко нельзя, потому что это был уникальный журналист", — сказал журналистам гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
По его словам, репортажи Доренко влияли на изменения в стране.
"Несколько его репортажей и выступлений привели к тому, что мы сейчас имеем другую страну. Она могла бы быть другой, а то, что он сделал, как бы к этому не относились — позитивно или негативно, но он перевернул эту штуку. Доренко верил в "четвертую власть" прессы", — отметил Мамонтов.
Он добавил, что Доренко был очень современным человеком, несмотря на свой возраст — журналисту было 59 лет.
"Это пример закостеневшим журналистам. Молодежь поэтому к нему так хорошо относилась и старшее поколение", — считает гендиректор "Говорит Москва".
По его словам, Доренко воспитал коллектив радиостанции, который сейчас работает, как часы.
Доренко умер в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. После церемонии прощания тело Доренко будет кремировано, решение о дате захоронения примет вдова журналиста Юлия.
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Общество , Алексей Громов , Сергей Доренко , Владимир Мамонтов , Алексей Венедиктов , Олег Добродеев , Администрация Президента РФ , Эхо Москвы , ВГТРК , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС
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