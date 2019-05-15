Спустя пять лет после оккупации будни полуострова вновь полны проблем (Yle, Финляндия)

Yle (Финляндия) в России проехала по городам полуострова, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Но, похоже, то, что она услышала, не совпало с ее представлениями о ситуации. Ведь для нее Крым «оккупирован» Россией, и в поездке по полуострову она увидела только то, что хотела увидеть. Крым обошелся России дорого. А что простые крымчане думают о своих буднях? Корреспондент телерадиокомпаниив России проехала по городам полуострова, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Но, похоже, то, что она услышала, не совпало с ее представлениями о ситуации. Ведь для нее Крым «оккупирован» Россией, и в поездке по полуострову она увидела только то, что хотела увидеть.

Пять лет назад снова случился передел мира. Россия забрала у Украины Крымский полуостров, на востоке Украины началась война.

Евросоюз и США ввели антироссийские экономические санкции, военный альянс НАТО увеличил свое присутствие в Прибалтике и Восточной Европе. Отношения России и Запада стали хуже, чем в период окончания холодной войны.

Все началось с Крыма. Давайте посмотрим, что происходит на полуострове сейчас.

Керчь: «Живем как раньше»

Мост над Керченским проливом протянулся на 18 километров. Пролив соединяет Азовское море с Черным и является важным торговым маршрутом. Мост, в свою очередь, соединяет самую восточную точку Крымского полуострова с континентальной Россией.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на российском грузовике «Камаз». Это выглядело немного наигранно, но все же было важным поступком для президента.

Мост стал последним штрихом к захвату Крыма, поскольку он физически соединяет с Россией полуостров, расположенный на самом краю Украины.

Сейчас десятки рабочих раскачиваются на строительных лесах в черноморской части двойного моста, заканчивая строительство железной дороги. Ее должны открыть в декабре.

Светит солнце, морские птицы лениво парят у поверхности моря. В такой день тяжело поверить, что еще в ноябре Керченский пролив был объектом международных споров.

Российские пограничники задержали 20 украинских моряков и обвинили их в нарушении государственных границ. Сейчас моряки томятся в московской тюрьме, Украина называет их военнопленными.

Моряков сначала доставили сюда, в Керчь. Это сонный маленький город у крымской части моста. Ступени города украшают крылатые львы, слева виднеется минарет.

Самая интересная достопримечательность Керчи — тысячелетняя Церковь Иоанна Предтечи. Известно, что это старейшая подобная церковь в Европе. Ее круглые купола и полосатая кладка характерны для византийских зодчих. В церкви идет православное богослужение.

На службу зашел и Алексей Геценко. У него четкое мнение о строительстве Крымского моста.

«Он полностью изменил нашу жизнь, — говорит мужчина. Он рассказывает, что раньше в Крыму жили в бедности и горе. — А потом появился мост и все изменил».

«Шучу, конечно», — добавляет он.

Геценко, оказавшийся шутником, говорит, что хорошо знает, что на Западе думают об оккупации Крыма. Международное сообщество не признает его частью России.

Геценко говорит, что любой строительный проект, как правило, должен облегчать жизнь людей — как и мост через пролив.

«Мы ведь простые люди, не политики. Здесь совершенно ничего не изменилось», — говорит супруга Геценко Татьяна Тришина.

Проблемы крымчан связаны с повседневностью. Сектор услуг развит плохо. Приходится пользоваться банком на противоположной стороне моста, в Краснодаре, поскольку из-за санкций в Крыму нельзя осуществить все денежные переводы. Евросоюз и Америка ввели санкции против России в качестве ответа на захват полуострова и войну на востоке Украины.

«Люди не понимают, почему государственный Сбербанк здесь не работает», — рассказывает Тришина.

То же касается мобильной и интернет-связи. Российские телеоператоры тоже предпочитают не вести бизнес в Крыму, поскольку тоже не хотят попасть в черный список Запада.

Однако перебоев с электроэнергией нет. Россия построила на полуострове новые электростанции. Часть турбин поставила немецкая компания «Сименс» (Siemens).

Ялта и Гурзуф: «Мы не можем прийти к единому мнению»

Зеленые горы, виноградники, покрывающие крутые склоны, и блистающее бирюзой море. Такой пейзаж представляют себе россияне, когда слышат слово «Крым».

Эти ялтинские пейзажи вдохновили многих художников и писателей — например, писателя Антона Чехова и поэта Александра Пушкина. Крым в русской культуре — как Карелия в финской.

«Крым наш!» — твердили сторонники присоединения Крыма весной 2014 года.

Но Крым принадлежал еще много кому — задолго до России. Выдающийся в Черное море полуостров принадлежал древним империям, и это сильнее всего заметно в Гурзуфе, прибрежном городе в южной части полуострова с девятью тысячами жителей.

Император Византийской империи Юстиниан I построил здесь в 6-м веке крепость, которую позже укрепили генуэзцы, еще одни покорители морей. Побережья Крыма всегда интересовали властителей морей. Потом пришли татары, которые дали крепости нынешнее название.

Сейчас в Гурзуф переезжают из Якутии.

«Климат здесь приятнее, чем на севере, это было главной причиной переезда», — рассказывает Александр Ерошкин

Он работает в рыбном ресторане «Сытый пан», который находится на волнорезе. Название ресторана по-прежнему украинское, хотя на полуострове активно идет процесс русификации.

На практике русскоязычные школы стали на полуострове обязательными. Татар, выступающих против оккупации, преследуют, и другие представители оппозиции тоже не могут высказаться.

Многие заметили, что жизнь становится проще, если в кармане есть российский паспорт. С российской страховкой можно получить услуги здравоохранения, паспорт гарантирует и пенсию.

У Ерошкина, родом с Донбасса, у его жены-украинки и двух детей пары есть российские паспорта.

«Сестра жены считает, что Крым по-прежнему является частью Украины, и мы не можем прийти к единому мнению по этому вопросу», — усмехается Ерошкин.

Севастополь: «Еще не все готово»

«Ур-а-а-а-а-а, ура-а-а-а!» — кричит толпа.

На главной улице Севастополя, названной в честь Ленина, своей очереди ждут танки, окутанные неприятно пахнущими выхлопными газами. На параде в честь Дня Победы они начинают движение первыми.

Россияне отмечают окончание Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой войны, девятого мая. В этот день у нас на Западе развеваются флаги Евросоюза в честь Дня Европы.

Согласно российской историографии, Советский Союз освободил Европу от фашистов, то есть от нацистов. О лагерях военнопленных и роли Сталина в разрушительной войне никто особенно не вспоминает.

Черноморский флот России находится в Севастополе еще с царских времен. С этого места все началось пять лет назад, когда армия России начала захват полуострова.

В Севастополе находилась база украинского флота, и она была окружена. В аэропорту Симферополя — столицы полуострова появились «зеленые человечки» без знаков различия.

Россияне прозвали их «вежливыми людьми». Сейчас эти слова можно часто встретить на футболках.

День Победы отмечает и жительница Севастополя Светлана Мирошниченко со своим мужем Геннадием.

«Что изменилось за последние пять лет? Еще не все готово, но многое изменилось», — рассуждает Светлана Мирошниченко и начинает перечислять.

«Здравоохранение, например, потому что сейчас у всех есть российская страховка. Облик города стал лучше, потому что появилось больше насаждений», — рассуждает Мирошниченко.

Мимо нас по улице Ленина медленно проходит «Бессмертный полк»: участники марша несут в руках фотографии погибших на войне солдат. Мирошниченко говорит, что в этом году молодежь участвует в акции активнее, чем раньше.

«В этом и есть красота. Будущее не может существовать без памяти о прошлом», — рассуждает Светлана Мирошниченко.

Прошлое Крыма изменилось пять лет назад. Сейчас полуостров вспоминает его вместе с новым хозяином.