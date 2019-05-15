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Источник: следователь в ближайшее время выдаст разрешение на захоронение Доренко 

ТАСС 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Следователь, проводивший проверку по заявлению дочери Сергея Доренко о его возможном отравлении, в ближайшее время выдаст разрешение на его захоронение. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"На время проведения химико-биологических исследований следствие запретило выдавать тело журналиста для захоронения. Так как исследования завершены и следов отравлений не обнаружено, следователь в ближайшее время выдаст вдове Доренко разрешение на захоронение", — сказал он.
Доренко умер в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове.
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