Источник: следователь в ближайшее время выдаст разрешение на захоронение Доренко

Следователь, проводивший проверку по заявлению дочери Сергея Доренко о его возможном отравлении, в ближайшее время выдаст разрешение на его захоронение. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"На время проведения химико-биологических исследований следствие запретило выдавать тело журналиста для захоронения. Так как исследования завершены и следов отравлений не обнаружено, следователь в ближайшее время выдаст вдове Доренко разрешение на захоронение", — сказал он.

Доренко умер в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове.