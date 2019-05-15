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«Была неплохо обеспечена»: сестра и экс-директор спорят о деньгах Быстрицкой 

Рамблер 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Младшая сестра Элины Быстрицкой Софья Шегельман и экс-директор актрисы Ксения Рубцова разбираются в суде, кто содержал семью народной артистки, и, куда делись с её счёта 35 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец». Женщины обвиняют друг друга в корыстных умыслах и присвоении средств советской знаменитости.
15 мая прошло заседание по делу, которое Рубцова инициировала против Шегельман, обвинив её в невозврате долга в размере 10 тысяч долларов. Сестре актрисы тогда срочно понадобились деньги на лечение сына. Деньги должны были быть возвращены до 31 декабря 2017 года, однако никаких расписок оформлено не было. При этом адвокат бывшего директора Маргарита Гаврилова уверяет, что переданная сумма на самом деле исчисляется 150 тысячами долларов.
«Рубцова является обеспеченным человеком. Мой доверитель несла все бремя расходов по содержанию семьи Быстрицкой, ее сестры Шегельман и ее детей в Израиле», — отметила юрист.
Младшая сестра артистки все обвинения отрицает, заявляя, что в случаях, когда ей нужны были деньги, она напрямую обращалась к Быстрицкой, поэтому указанные в иске средства принадлежали её сестре, а не Рубцовой.
«Моя сестра была неплохо обеспечена. Наоборот, Рубцова получала от нее содержание. Я нигде и никогда не получала деньги от Ксении Рубцовой», — заявила в суде сестра Быстрицкой.
Ранее Софья Шегельман подала в суд на Ксению Рубцова, обвинив её в хищении 35 миллионов со счёта своей сестры, которые якобы были сняты по доверенности. Защита бывшего директора Быстрицкой обвинения в воровстве отвергает.
Комментарии
Общество , Элина Быстрицкая , Маргарита Гаврилова , Московский комсомолец
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