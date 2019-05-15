Познер назвал православие безрадостной религией

Телеведущий Владимир Познер считает, что православие является безрадостной религией, которая призывает к страданиям и лишениям и не вызывает желания жить хорошо сейчас.

Познер указал не несколько причин того, почему, по его мнению, россияне, в отличие от французов, не имеют «вкуса к жизни».

«Если посмотреть на некоторые ключевые вещи, характерные для России (и я понимаю, что «наступаю на очень тонкий лед», который подо мной может провалиться, но я все-таки наступлю): Православие — безрадостная религия, тяжелая, призывающая ко всякого рода страданиям, лишениям, ради того, что когда-нибудь, потом… Она не вызывает желание жить сейчас хорошо», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Он также назвал «невеселой штукой» то, что царизм просуществовал до начала XX века.

«То, что Россия единственная европейская страна, которая превратила собственный народ в рабов, в виде крепостных, тоже не то чтобы очень веселая жизнь. Это в-третьих. И то, что ее история, начиная с татарского ига и далее везде, — тяжелая, трагическая», — отметил он.

«Все это вместе взятое вряд ли может сформировать в людях вот эту любовь к жизни. Это может сформировать многие другие вещи: упорство, отчаянную смелость, русский размах и так далее. Но вот просто любить жить сейчас, сегодня, каждую минуту — нет. Но я хочу сказать, что это не больно-то видно и у других народов», — заключил журналист.

Ранее Познер предсказал чрезвычайные последствия от незащищенности россиян.