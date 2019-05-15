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К 2032 году в Петербурге появится 29 станций метро 

РИА «ФедералПресс» + ещё 9 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
В Северной столице появится 29 станций метро. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сегодня глава города представил в Законодательном собрании ежегодный отчет о результатах деятельности правительства и губернатора Санкт-Петербурга за прошлый год. На нем он обозначил задачи по развитию транспортной инфраструктуры города. Он заявил, что к 2032 году в Петербурге появится 29 станций метро. Планируется, что 3 станции Фрунзенского радиуса метро будут построены в осенью этого года.
Как сообщают «Невские Новости», к 2022 году будут запущены станции Красносельско-Калининской линии. Беглов также рассказал о судьбе «Метростроя». Дальнейшее сотрудничество с компанией зависит от качества работы. По словам градоначальника, в первую очередь выводы будут делать по результатам ввода станций Фрунзенского радиуса.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Петербурге снизится летняя индексация тарифов на услуги ЖКХ. Это связано с тем, что устранятся лишние затраты и ненужные посредники. Во время ежегодного отчета Беглов также вспомнил прошедшую зиму с неубранными улицами и гололедом.
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Комментарии
Общество , ЖКХ , Александр Беглов , ФедералПресс , Санкт-Петербург
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