«Огреб за Дудя»: Шифрин заявил о травле

Актер Ефим Шифрин «огреб» за то, что принял участие в съемках фильма журналиста Юрия Дудя о Колыме. Об этом Шифрин рассказал в своем инстаграме

Фильм «Колыма — родина нашего страха» был опубликован на YouTube-канале Дудя в апреле. Во время его съемок журналист и его коллеги преодолели автодорогу «Колыма» полностью (более двух тысяч километров), в процессе выясняя, «как люди жили здесь во время репрессий, как жили после, как живут сейчас».

Среди прочих героями фильма стали родные тех, кто подвергся репрессиям, в том числе дочь конструктора Сергея Королева и Ефим Шифрин. Актер рассказал историю своего отца.

«Даже за "Люсю" (прославивший его номер. — Прим. ред.) я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», — написал Шифрин в своем инстаграме накануне.

Впрочем, почти каждый из почти 200 комментариев к этой публикации актера содержал слова поддержки в его адрес. Многие признавались, что зауважали Шифрина «вдвойне, так как узнали трагическую сторону его жизни».