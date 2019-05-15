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«Огреб за Дудя»: Шифрин заявил о травле 

Рамблер + ещё 15 15 мая 2019
Актер Ефим Шифрин «огреб» за то, что принял участие в съемках фильма журналиста Юрия Дудя о Колыме. Об этом Шифрин рассказал в своем инстаграме.
Фильм «Колыма — родина нашего страха» был опубликован на YouTube-канале Дудя в апреле. Во время его съемок журналист и его коллеги преодолели автодорогу «Колыма» полностью (более двух тысяч километров), в процессе выясняя, «как люди жили здесь во время репрессий, как жили после, как живут сейчас».
Среди прочих героями фильма стали родные тех, кто подвергся репрессиям, в том числе дочь конструктора Сергея Королева и Ефим Шифрин. Актер рассказал историю своего отца.
«Даже за "Люсю" (прославивший его номер. — Прим. ред.) я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», — написал Шифрин в своем инстаграме накануне.
Впрочем, почти каждый из почти 200 комментариев к этой публикации актера содержал слова поддержки в его адрес. Многие признавались, что зауважали Шифрина «вдвойне, так как узнали трагическую сторону его жизни».
Комментарии102
Общество , Видео , Ефим Шифрин , Сергей Королев
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